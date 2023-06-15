Россия целилась по переговорам, но расстреляла свой авторитет

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На границе Азербайджана и Армении — взлет напряжённости, который с полным основанием можно назвать беспрецедентным. Да, за почти что три года, прошедших после 44-дневной войны, было уже немало вооруженных провокаций и столкновений. Но обстрел ППП «Лачин» выводит провокационную активность на куда более высокий и куда более опасный уровень.

Прежде всего, это не обмен ударами где-то на постах в горах после того, как сошел снег и на еще не согласованной границе идет уточнение позиций на фоне еще не остывшей после войны ситуации — стреляли по ППП на важной дороге, где идет регулярный пропуск и гражданского населения. Причём не били в белый свет как в копеечку — снайперский огонь был открыт в тот момент, когда на ППП устанавливали флагшток с флагом Азербайджана.

Тем более не похож на случайность и выбор даты. 15 июня в Азербайджане — государственный праздник, День национального спасения. Кроме того, это вторая годовщина подписания Шушинской декларации, которая закрепила военный союз Турции и Азербайджана. И сам факт подписания такого документа, и то, что состоялсоь это именно в Шуше, тогда вызвали истерику у многих. И то, что произошло сегодня на ППП «Лачин» — это уже не нарушение режима прекращения огня. Это уже акт государственного терроризма.

Ответ Азербайджана оказался именно таким, каким должен был быть в такой ситуации. Снайперы, стрелявшие по нашим пограничникам, нейтрализованы. И самое главное, перекрыто движение через ППП «Лачин».

Погранично-пропускной пункт останется закрытым до тех пор, пока не будет проведено расследование и пока не будет должных гарантий безопасности при его деятельности. Так что в Ереване могут сколько угодно вопить о «гуманитарной катастрофе», а где-нибудь, например, в Париже — подквакивать в поддержку.

Те, кто был заинтересован в пропуске через Лачин людей и гуманитарных грузов, не стали бы устраивать такого рода провокации. А если ее устроили, значит, это кому-то нужно.

Понятно, что нынешние переговоры по поствоенному урегулированию на основе пяти принципов, предложенных Азербайджаном, сильно нервируют Ереван. Но не только. В последние дни и недели нешуточную нервозность по поводу переговоров на европейской и американской «площадках» начали проявлять в Москве.

Строго говоря, большого восторга по этому поводу в Кремле и на Смоленской площади не испытывали и прежде. Но теперь об этом заявляют уже официально, на камеру и под диктофон. Можно было не обращать внимания, когда за день до армянской провокации Мария Захарова жестко «прошлась» по адресу наблюдательной миссии ЕС в Армении, заявив, что истинная подоплека политики Евросоюза на Южном Кавказе – выдавливание России из региона, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния,. В конце концов, ЕС отправил миссию в Армению: которую Кремль и Смоленская площадь считали «своим огородом». Но несколькими днями ранее, 9 июня, та же Захарова заявила, что, оказывается, посредничество Европейского союза в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.

Практически синхронно под ударом оказалось и американское посредничество.

Сначала прокремлевские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне раззвонили сенсацию: США «принуждают» ханкендинских сепаратистов к переговорам с Азербайджаном! И угрожают, что в противном случае будет проведена антитеррористическая операция! В МИД РФ среагировали с завидной оперативностью: это, дескать, вызывает сомнения в адекватности американских посредников.

Намеренно воздержимся от «шпилек» в адрес МИДа России и не станем интересоваться уровнем адекватности этого ведомства, если там не понимают, что Карабах — это территория Азербайджана, что разговаривать ханкендинским сепаратистам придётся с представителями законных азербайджанских властей (и скорее всего не в «третьих странах», а в Баку), а альтернатива диалогу — это война, в данном случае АТО. Вопрос в другом.

В Москве прекрасно понимают, насколько посредничество в Карабахе укрепляет позиции внешних игроков. Ограничится ли Россия в такой ситуации дипломатическим сотрясением воздуха или попытается пойти на обострение «в поле» — вопрос риторический. Как и то, чьими руками она при этом будет действовать. Несмотря на все трепыхания и театральные эффекты, Армения была и остается российским форпостом.

Нелишне и вспомнить, что совсем недавно в Сочи проходила встреча премьер-министров стран СНГ, и если раньше на «премьерские» встречи Никол Пашинян отправлял Мгера Григоряна, то теперь решил прибыть в «летнюю столицу России» лично.

И, наконец, есть еще и такое обстоятельство, как «знакомый почерк». Совсем недавно завершился государственный визит в Азербайджан президента Турции Эрдогана, А укрепление позиций Анкары в Азербайджане беспокоит Москву еще больше, чем активность США и ЕС вместе взятых. И то, что синхронно с визитом Эрдогана под обстрелом оказались азербайджанские позиции в Нахчыване, там, где действует Карсский договор, а теперь под огнем ППП в Лачине, заставляет вспомнить события в Эстонии осенью 2014 года.

3 сентября в Таллинне принимали тогдашнего президента США Барака Обаму. А 5 сентября Россия устроила провокацию на эстонской границе, где похитили эстонского офицера-пограничника Эстона Кохвера, обвинили его в «незаконном переходе границы», судили, приговорили к 15 годам тюрьмы, а потом обменяли на своего провалившегося агента. И если через два дня после визита Эрдогана на фоне открытого недовольства Москвы стремительным размыванием ее позиций на Южном Кавказе снайперы стреляют по ППП «Лачин» — это не случайность, а наработанный «модус операнди».

Но играть в такие игры хорошо при политической монополии и уверенности, что «в республиках» никто не посмеет заглянуть в глубину и «сложить два и два». А этот расклад имел место в девяностые, но не сейчас. А значит, выводы из заявлений и действий России в Азербайджане сделают.

Нурани, обозреватель