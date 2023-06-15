Украину примут в НАТО, но после окончания военного конфликта

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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс после окончания украинского конфликта.

Голосование состоялось в четверг на сессии ЕП в Страсбурге, сообщает ТАСС.

За принятие резолюции выступили 425 депутата, против – 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента. В документе депутаты высказывают пожелание, чтобы «процесс присоединения Украины к НАТО начался после окончания конфликта и был завершен как можно скорее».

Сейчас, по мнению представителей ЕП, «члены ЕС вместе с союзниками по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности». В Европарламенте подчеркнули, что вступление Украины в НАТО и ЕС «повысит региональную и глобальную безопасность».