Глава Пентагона: В Украине разворачивается новый виток «марафона войны»

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Союзники Украины будут обеспечивать украинскую армию в высоком темпе всем необходимым во время контрнаступления. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе .

По его словам, на территории Украины начался «военный марафон».

«Поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом», – заявил Остин.

Он отметил, что контактная группа будет сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла защищать свое население и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.

«И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS, которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО», – заверил руководитель Пентагона.

Остин пообещал, что союзники будут подстраиваться под изменение обстановки на полях боев и будут соответствовать тому, как быстро будут изменятся потребности Украины.

«Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными», – добавил глава Пентагона.