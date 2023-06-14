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78 мигрантов погибли у берегов Греции

78 мигрантов погибли у берегов Греции

По меньшей мере 78 мигрантов утонули в Ионическом море близ греческого городка Пилос на полуострове Пелопоннес при крушении рыболовецкого судна. Об этом сообщил телеканал ERT NEWS. Еще 104 человека были спасены в международных водах в 47 морских милях к юго-западу от Пилоса.

Телеканал приводит данные Международной организации по миграции, согласно которой на борту судна, которое, вероятно, вышло четыре дня назад из ливийского Тобрука, находилось не менее 400 человек. В свою очередь греческий новостной портал newsit.gr приводит заявления спасенных о том, что на судне находились 750 человек.

Спасенные перевезены в город Каламата. Туда в среду в срочном порядке направилась президент Греции Катерина Сакелларопулу, чтобы встретиться с людьми, которых доставили на берег.

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