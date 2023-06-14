Чингиз Фарзалиев: Пропавшая работа Шагала была обнаружена в ЮАР, но вернуть ее не удалось

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Кражи картин из музеев, к сожалению, не только сюжет, придуманный сценаристами для съемок кассовых голливудских фильмов. Кражи шедевров происходили в любые времена, во всех странах мира, при любом политическом строе. Но статус мировой сенсации кража приобретает только в том случае, если похищенное полотно было написано кистью великого мастера, в связи с чем было бесценно, а в коммерческом смысле стоило десятки миллионов долларов. Достаточно вспомнить, как в самое разное время в руках воров оказывались знаменитые «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Крик» Эдварда Мунка, картины Рембрандта, Вермеера, Ван Дейка, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога и многих других знаменитых живописцев.

Некоторые картины удается вернуть обратно в музей, а поиски других утраченных шедевров ведутся до сих пор. Понятно, что они осели в частных коллекциях лиц, имена которых не разглашаются, и потому только они (и больше никто) сегодня любуются такими шедеврами как «Портрет молодого человека» Рафаэля, «Красные Маки» Ван Гога (картина стоимостью в 50 миллионов долларов была украдена прямо на выставке, на глазах у публики), «Мост Чаринг-Кросс, Лондон» Клода Моне, «Христос во время шторма на море Галилейском» Рембрандта, «Девушка у открытого окна» Поля Гогена, «Голубь с зеленым горошком» и «Голова Арлекина» Пикассо, «Читающая девушка в белом и желтом» Матисса, «У Тортони» Мане. К сожалению, для целого мира эти картины утрачены навсегда.

Аналогичное произошло и в Азербайджане. Напомним, что 25 июля 2001 года во время плановой инвентаризации в Музее истории была обнаружена крупная пропажа ценных экспонатов – ковры, ковровые изделия – хурджуны, несколько кинжалов ручной работы и другое старинное оружие. По некотором данным, всего пропало более 50 ковров (редкие образцы искусства), 23 хурджуна и 6 кинжалов ручной работы. Кроме самих экспонатов, пропала и соответствующая документация, прилагавшаяся к ним.

Любопытно, что за год до этого в Ясамальском районе была совершена кража из квартиры бывшего заместителя министра культуры Адалята Велиева, были похищены ценные шедевры искусства. Об этом тогда сообщили сотрудники Управления полиции Сабаильского района. Мы ни на что не намекаем, а только констатируем факты.

Что же касается кражи из Музея истории, то по информации, полученной тогда в полиции Сабаильского района, все перечисленное пропало из музея буквально за одну ночь. Причем никакого взлома замка на дверях помещения, где хранились экспонаты, обнаружено не было.

Сегодня, спустя 22 года, мы связались с работниками Музея истории, чтобы узнать о судьбе похищенных экспонатов. Однако, как нам заявили в ходе беседы, к сожалению, ничего из похищенного музею вернуть не удалось. К этой теме мы еще вернемся в последующих статьях.

Но это не единственная кража, совершенная из азербайджанского дома-хранилища.

Еще в 1993 году из Музея искусств были похищены ценные работы – рисунки таких мастеров, как Рембрандт, Альбрехт Дюрер, Аннибале Карраччи и других.

Кстати, об этой скандальной истории писали не только местные СМИ, но и заграничные. К примеру, немецкое издание DW в статье ««Таинственная история»: Дюрер и Рембрандт в треугольнике Бремен-Баку-Нью-Йорк» поведало о том, что 19 июля 2001 года в Нью-Йорке, на торжественной церемонии директор Бременского художественного музея Георг Абегг должен был принять из рук представителей американского таможенного ведомства 12 ценных рисунков, со штампом бременской коллекции на оборотной стороне, исчезнувшие в 45-ом году.

Ещё в 1993 году сотрудники бременского музея «взяли след» исчезнувших за полвека до того рисунков. А именно, это произошло в связи с организованной в Баку выставкой, где были выставлены и рисунки, о которых шла речь. Но вскоре после выставки они таинственным образом были похищены из азербайджанского художественного музея… Затем рисунки неожиданно оказались в руках некоего японского бизнесмена, вступившего в преступный сговор с двумя гражданами Азербайджана для того, чтобы сбыть похищенное сперва на чёрном художественном рынке Европы, а затем – Соединённых Штатов.

Спустя время полиции удалось отыскать все 12 рисунков.

По информации издания, среди двенадцати рисунков наиболее ценные – два рисунка пером, принадлежащих руке Альбрехта Дюрера, 1494 и 95 годов. Один из них изображает мадонну с младенцем, второй называется «Женская купальня». Это один из самых знаменитых рисунков великого мастера. Он считается вехой в развитии эстетики изображения обнажённого тела, в переходе от средневековой эстетики к возрожденческой. Кроме того, возвращению подлежала ценная гравюра Рембрандта и графические работы других немецких, голландских и французских мастеров.

Но как эти гравюры попали в Баку?

По словам сотрудника Бременского музея Райнера-Бертольда Шоссига, точно проследить этот путь невозможно. Однако известно, что в конце войны коллекция Бременского музея была вывезена под Бранденбург, в замок Карнцов. В 45-ом году замок стоял безо всякого присмотра, чем, насколько известно, воспользовались как местные жители, так и солдаты красной армии. Значительная часть коллекции, графическое собрание которой насчитывало полторы тысячи единиц хранения, была централизованно перевезена в Москву и оттуда распределялась по музеям страны. Наиболее лакомые куски получили Эрмитаж и московский Пушкинский музей. Значительная часть коллекции была отправлена в Баку.

Кстати, из бакинского музея похищены были не только бременские рисунки, в общей сложности пропали около 300 картин и рисунков. 193 из них оказались в сетях американских таможенников и возвращены Азербайджану.

Судьба 12 бременских рисунков сложилась благополучно, 26 июня 2001 года экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение о передаче их Германии.

Ну, а чтобы узнать о том, что стало с остальными пропавшими экспонатами Minval.az обратился к директору Национального музея искусств, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Чингизу Фарзалиеву, который отметил, что в настоящее время в стенах музея хранится 19 тысяч экспонатов.

– Расскажите, пожалуйста о пропаже из музея экспонатов и о том, что с ними стало. Как удалось вернуть найденное? Интересна их судьба.

– Пропажи в музеях были обнаружены очень давно, еще в начале 90-х. Так, 1992 году из фонда «Графика» были украдены 322 графические работы. Из них найдены и возвращены 193 графические работы (два из музея В.И. Ленина). Найдены и переданы в музей города Бремен 13 работ. В розыске на данный момент 119 работ. В общем списке 91 работа, плюс 32 (альбом Мосолова) и еще 70 (альбом Шарле).

Словом, найдены 193 графические работы, следствие по этому делу закрыто, виновные понесли наказание, а один из них уже умер. Больше из музея ничего не пропадало – отмечаю особо.

– А из Национального музея искусств что-то пропадало?

– Самая ценная пропажа из Национального музея – это работа Марка Шагала, пропавшая 50 лет тому назад, в бытность Кязыма Кязымзаде, который полвека занимал должность директора музея. Это была маленькая работа Шагала, графика. Ее нашли через несколько лет после кражи где-то в ЮАР, но вернуть в Азербайджан не удалось. Когда пропажа обнаружилась, и началось расследование, первым делом был задан вопрос о ее ценности. И ее оценили тогда в 30 рублей (!!!).

– Как графика Марка Шагала попала в Баку?

– Все началось с музея современного искусства в Москве, который не угождал советской идеологии, коммунистическому взгляду на мир, и потому был расформирован, а все произведения русского авангардного искусства были раскиданы по глухим закоулкам СССР, не в столицы республик даже. До сих пор в небольших городских музеях Средней Азии можно встретить русский авангард. 37 произведений были размещены тогда в Баку. Потом произошла переоценка ценностей, большевики опомнились и поняли, что очень глупо поступили со своими резервами. Естественно, они развернули кампанию, в ходе которой пытались забрать розданные экспонаты обратно. Причем в желании вернуть утраченные шедевры большевики применили, в том числе и нечистоплотную тактику обвинений в «халатности» по отношению к шедеврам – обвинили хранителей в том, что шедевры эти находятся в «неприглядном состоянии из-за неправильного хранения и нуждаются в реставрации». Кроме того, были даже утверждения о том, что многие из доверенных музеям шедевров уже «проданы» и вместо них «хранятся копии».

– Удалось доказать, что обвинения, предъявленные коммунистами, лживы?

– Когда я вступил в должность директора Национального музея искусств, мне стало очень обидно, что происходит такой нетактичный прессинг. Я пригласил выдающегося авторитета в мире искусства, одного из авторов-составителей «Энциклопедии русского авангарда» Василия Ивановича Ракитина, жившего тогда в Париже. Отмечу что он – эксперт №1 по русскому авангарду. Ни один аукцион без его подписи работы не принимал, ни одна галерея не выставляла работ без его подтверждения. Так вот я пригласил его в Баку, и к моему счастью, он согласился и приехал. Собрали очень солидную комиссию из 20 человек – представителей различных организаций, и устроили демонстрацию всех работ русского авангарда.

Ракитин после скрупулезного осмотра подтвердил подлинность каждого осмотренного произведения. Кроме того, он подтвердил великолепное состояние представленных ему работ. Все это было запротоколировано. Этот случай – одно из доказательств нашего истинного отношения к шедеврам, хранящимся в Национальном музее.

Далее была одна неприятная статья о том, что «есть подозрения на то, что работы Саттара Бахлулзаде исчезли, что они проданы, а вместо них выставлены копии». В качестве ответа на эти нелепые обвинения я собрал комиссию, состоявшую более чем из 30 человек, включил в ее состав все компетентные организации, министерство культуры и комитет госбезопасности, всех специалистов-искусствоведов, профессоров Союза художников и Академии художеств. Комиссию возглавил Омар Эльдаров – старейший художник Азербайджана, современник Саттара Бахлулзаде.

Мы устроили демонстративный аудит, подтвердивший, что все работы С.Бахлулзаде подлинны и находятся на своем месте. А что касается заявлений о том, что музейные экспонаты «вынесли и продали» – глупость несусветная. Отмечаю особо: ни одна иголка не может быть вынесена с территории музея без личного распоряжения министра культуры. Помимо всего, должны быть указаны сроки и место, куда и зачем вывозится тот или ной экспонат. Например, на выставки.

Кстати, о выставках хочу сказать особо. Держать картины взаперти – кощунство, а площадь музея выставлять все и сразу не позволяет, в музейных залах выставлено всего 10% того, что имеется в хранилище. Для привлечения посетителей, а также для изыскания средств на реставрацию работ я внедрил особую программу, так называемую географию работ. Первой выставкой стало «Искусство Франции», вторая выставка представляла искусство Германии. Ну, а после представления искусства Японии началась пандемия.

Сегодня вы в ожидании интервью полюбовались выставкой китайского искусства, представленного в четырех залах музея. Особо отмечу, что выставки произведений искусства разных стран мира очень хорошо и душевно воспринимаются посольствами этих стран, которые сотрудничают с музеем и даже оказывают посильную материальную помощь. И за счет этого спонсорства мы реставрируем произведения искусства, хранящиеся в нашем музее.

Яна Мадатова

Рамелла Ибрагимхалилова