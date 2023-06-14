Россия ударила по Одессе: есть погибшие и пострадавшие (фото)

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Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Одессе. В результате – 3 человека погибли, еще 13 получили ранения.

В результате попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. От попадания ракеты погибли 3 сотрудника склада, еще 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.