«Армения стремится ограничить контроль коммуникаций со стороны ФСБ России»

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Чем чаще поднимаются вопросы о разблокировке региона, тем больше возникает вопросов и общественности двух стран относительно технических составляющих решения данной проблемы. Сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что Ереван и Баку достигли взаимопонимания по вопросу разблокирования коммуникаций, остаются технические вопросы. О возможных вариантах разблокирования в интервью Minval.az рассказал политолог Фархад Мамедов.

– О каких технических вопросах говорит спикер армянского парламента?

– Начнем с того, что это не первое заявление армянских официальных лиц о том, что принципиальные вопросы решены, остались только детали. Но как говорится, дьявол кроется в мелочах. И мы видим, что теперь основные разногласия наблюдаются между Россией и Арменией. Можно сказать, что среди этих технических деталей присутствует установка пропускных пунктов Арменией на въезде и выезде. То есть аналогичное тому, что делает Азербайджан на Лачинской дороге.

Я думаю, что Россия не против таможенного контроля со стороны Армении, но есть определенное недопонимание России по вопросу пограничного контроля. Потому что Армения уже давно не ведет контроль границ с Ираном и Турцией, эту функцию осуществляет ФСБ России. Россия не прочь продолжать эту функцию и на границе с Азербайджаном. Для Азербайджана важна безопасность и максимальная облегчённость проезда через эти ППП. Именно с этим и связано заявление вице-премьера Шахина Мустафаева относительно роли и функции на территории Армении данных коммуникаций. Что касается участия самой России, то это, конечно, в первую очередь, обеспечение безопасности передвижения грузов на этой дороге. В принципе она близка к тем функциям, которую Россия осуществляет она Лачинской дороге.

– Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в своем последнем интервью заявил о том, что за контроль за дорогой в Армении будет отвечать ФСБ России, как это указано в Трехстороннем заявлении. В то время как армянская не согласна с такой формулировкой. О каких договоренностях в данном случае может идти речь?

– Я уверен, что Армения стремится к разработке деталей временного ограничения функций России по этим коммуникациям. Потому что в Трехстороннем заявлении нет временных ограничений в вопросе контроля коммуникаций из Азербайджана в Нахчыван. Я думаю, что Армения стремится ограничить это либо до 2025 года параллельно с присутствием России в Карабахе, либо же российская сторона согласится привязать свою деятельность в Армении со временем пребывания ее военной базы на территории Гюмри, а она там будет находиться до 2044 года.

– Как в условиях международной изоляции России и ее ослабления в регионе Южного Кавказа западные посредники, в частности Брюссель и Вашингтон, отнесутся к контролю ФСБ границ Армении?

– Запад не будет против той функции, которая отводится России на территории Армении. Да, они подсказывают Армении, чтобы этой функции было меньше, но против транспортного коридора выступать не станут, потому что понимают, что это – часть вопроса большой разблокировки, и часть большого мирного процесса. И без этого невозможно говорить о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией, так как разблокировка создает элемент взаимозависимости Азербайджана и Армении. То есть этот вопрос для западных посредников не такой принципиальный, поскольку не касается территориального пространства ЕС или США.

– Одними из условий армянской стороны являются контроль за грузоперевозками и установка КПП на дороге, которая соединит Азербайджан с Нахчываном. Насколько такой транзит устраивает Азербайджан, и будет Баку платить Армении за транзит по ее территории? По всей видимости все споры именно вокруг этой темы…

– Что касается оплаты, то, я думаю, что грузы, которые будут идти из Азербайджана в Нахчыван, будут иметь определенные ценовые привилегии, нежели чем грузы, предназначенные для международного транзита. С другой стороны, какие тарифы будут у перевозок из Армении в страны ЕАЭС и другие страны, такие же тарифы будет применять и Азербайджан. В отношении же армянских грузов будут паритетные условия, нужно учесть тот факт, что транзит по нашей территории более протяженный.

Учитывая тот факт, что тарифы исчисляются протяженностью транзитных путей, армянская сторона должна понимать, что в любых случаях они должны будут больше платить, потому что по территории Азербайджана их грузы будут следовать дольше, чем азербайджанские грузы или же международные – по территорию Армении. Я думаю, этот факт должен стать триггером для того, чтобы цены были не слишком высокие и не мешали бизнесу заниматься грузоперевозками по этим транспортным артериям.

Ниджат Гаджиев