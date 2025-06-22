Визиты российского лидера Владимира Путина в США или президента США Дональда Трампа в Россию пока не планируются. Об этом поведал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Пока нет», — говорится в его заявлении.

При этом Ушаков допустил возможную встречу глав двух государств на территории третьей страны. Впрочем, по его словам, обсуждения по данному поводу не ведутся.

«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счёт даже ничего не обсуждает», — отметил Ушаков.