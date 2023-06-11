Во Вьетнаме арестовали 16 человек за нападение на управление полиции

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Правоохранительные органы Вьетнама арестовали 16 участников произошедшего в воскресенье вооруженного нападения на штаб-квартиру полицейского управления в провинции Даклак.

Об этом сообщил представитель Министерства общественной безопасности (МОБ) республики генерал-лейтенант То Ан Со.

Он отметил, что компетентные органы ведут поиски остальных нападавших и их сообщников. Полиция также смогла успешно освободить захваченных нападавшими двух заложников, еще одному заложнику удалось самостоятельно бежать.

Утром 11 июня Министерство общественной безопасности получило сообщение от полиции провинции Даклак о нападении неустановленной группы лиц на полицейскую штаб-квартиру уезда Кыкуин. В результате этого погибли и были ранены несколько человек из числа местных чиновников и гражданских лиц. По некоторым данным, среди убитых четверо полицейских в возрасте от 30 до 35 лет.

Обстоятельства произошедшего, а также мотивы нападавших устанавливаются.