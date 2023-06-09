Гарегин II недоволен подрывом авторитета Армянской церкви

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Католикос Всех армян Гарегин II заявил о попытке подрыва авторитета Армянской Апостольской церкви и принижения ее роли. 9 июня Гарегин Второй, Патриарх Константинопольский архиепископ Саак Машалян, члены Высшего духовного совета вместе с предводителями епархий и другими епископами приняли участие в заседании духовного съезда.

В своей речи Его Святейшество выразил беспокойство в связи с тем, что авторитету церкви последовательно наносятся удары, предпринимаются попытки принизить значение ее роли и влияния в жизни армянского народа, ослабить традиционную структуру, сохраняющую единство и национальную идентичность, пишет «Спутник».

В последние недели развернулась активная пикировка между представителями власти и Армянской Апостольской церкви. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с участниками турнира школьников «Кубок премьера» в Дилижане отметил, что если церковь хочет заниматься политикой, то пусть создаст для этого партию. За этим последовала реакция Первопрестольного Эчмиадзина – «желающие заняться богословием, могут поступить в духовную семинарию, если, конечно, преодолеют образовательный ценз и представят убедительные свидетельства о нормальном состоянии здоровья». В свою очередь, премьер Пашинян выразил надежду, что все лица, занимающие высокие духовные должности, при поступлении в семинарию должны представить достаточно фактов о своем духовном, и телесном здоровье – вплоть до сексуального.