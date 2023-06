Представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Баку.

Данную информацию дипломат распространил в соцсети Twitter.

«Я счастлив вернуться в Азербайджан. Сегодня состоялись интересные встречи. С нетерпением жду завтрашних продуктивных дискуссий», – отметил Тойво Клаар.

Glad to be back in Azerbaijan. Interesting meetings today and looking forward to good discussions tomorrow. pic.twitter.com/xrHGxncWih

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) June 8, 2023