Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Посол Израиля пообещал помочь Украине после подрыва Каховской ГЭС

Посол Израиля пообещал помочь Украине после подрыва Каховской ГЭС

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил о готовности еврейского государства оказать помощь Киеву на фоне прорыва дамбы на Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом он сказал во время встречи с главой комиссии Верховной рады по иностранным делам Александром Мережко.

«С главой комиссии по иностранным делам Верховной рады Александром Мережко обсудили поданный им проект закона об объявлении [Корпуса] стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Кроме того, я сообщил, что Израиль окажет помощь Украине в связи с ситуацией в Херсонской области», – написал дипломат в Telegram-канале.

Теги:
Из этой рубрики
Нападение акулы на человека в Хургаде (видео)
Мир

Нападение акулы на человека в Хургаде (видео)

2023/06/08, 18:45
11 человек стали жертвами взрыва в мечети в Афганистане
Мир

11 человек стали жертвами взрыва в мечети в Афганистане

2023/06/08, 18:31
Киев раскритиковал предложение Эрдогана
Мир

Киев раскритиковал предложение Эрдогана

2023/06/08, 17:36
Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации мирных жителей (видео)
Мир

Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации мирных жителей (видео)

2023/06/08, 17:10
Шойгу утверждает, что ВСУ в результате двухчасового боя потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек
Мир

Шойгу утверждает, что ВСУ в результате двухчасового боя потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек

2023/06/08, 16:57
Посол Израиля пообещал помочь Украине после подрыва Каховской ГЭС
Мир

Посол Израиля пообещал помочь Украине после подрыва Каховской ГЭС

2023/06/08, 16:25
Иран начал строить две новые АЭС на юге страны
Мир

Иран начал строить две новые АЭС на юге страны

2023/06/08, 15:44
Зеленский приехал в затопленную после прорыва плотины Херсонскую область (видео)
Мир

Зеленский приехал в затопленную после прорыва плотины Херсонскую область (видео)

2023/06/08, 15:28
В Госдепе считают, что Армения помогает России обходить санкции
Мир

В Госдепе считают, что Армения помогает России обходить санкции

2023/06/08, 13:20