Посол Израиля пообещал помочь Украине после подрыва Каховской ГЭС

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Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил о готовности еврейского государства оказать помощь Киеву на фоне прорыва дамбы на Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом он сказал во время встречи с главой комиссии Верховной рады по иностранным делам Александром Мережко.

«С главой комиссии по иностранным делам Верховной рады Александром Мережко обсудили поданный им проект закона об объявлении [Корпуса] стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Кроме того, я сообщил, что Израиль окажет помощь Украине в связи с ситуацией в Херсонской области», – написал дипломат в Telegram-канале.