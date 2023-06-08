Турецкая сеть Flo Retailing хочет купить магазины Adidas в России

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Турецкая сеть Flo Retailing и ближневосточная группа Daher претендуют на покупку магазинов бренда спортивной одежды и обуви Adidas в России.

Об этом ТАСС сообщили консультанты на рынке коммерческой недвижимости.

«Обе компании – турецкая сеть Flo Retailing и ближневосточная Daher Group – претенденты на покупку», – сказала старший директор, глава ретейл-департамента консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько. По ее мнению, наиболее рационально для компании-покупателя было бы реализовывать на площадках Adidas монобренд, но и мультибрендовые точки также могли бы быть рабочим вариантом.

О переговорах по передаче российского подразделения Adidas иностранному инвестору рынок говорит давно, сказала партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова. «И у Daher Group, и у Flo Retailing есть интерес к развитию, диверсификации портфеля», – добавила она.