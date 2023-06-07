Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Байрамов: Армения отказывается возвращать граждан Азербайджана

Байрамов: Армения отказывается возвращать граждан Азербайджана

«Правительство Армении вместо надлежащего расследования пыток и унижающего достоинство обращения с двумя гражданами Азербайджана и принятия мер по привлечению виновных к ответственности отказывается возвращать их на родину в связи со сфабрикованными обвинениями».

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Его слова приводит МИД Азербайджана.

Министр отметил, что Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и открытым для конструктивного диалога, не будет закрывать глаза на нарушения международного права и продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне: «Азербайджан искренне считает, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга, является единственным способом обеспечения прочного мира и стабильности в регионе».

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов: Армения отказывается возвращать граждан Азербайджана
Общество

Байрамов: Армения отказывается возвращать граждан Азербайджана

2023/06/07, 21:10
Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)
Общество

Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)

2023/06/07, 20:18
Виза в США подорожала
Общество

Виза в США подорожала

2023/06/07, 15:54
Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии
Общество

Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии

2023/06/07, 15:45
В Исмаиллы на ряде дорог восстановлено движение транспорта
Общество

В Исмаиллы на ряде дорог восстановлено движение транспорта

2023/06/07, 14:45
В доме, где проживали армяне, обнаружены мраморные камни с могил азербайджанцев (фото)
Общество

В доме, где проживали армяне, обнаружены мраморные камни с могил азербайджанцев (фото)

2023/06/07, 13:58
Завтра в Баку стихнет ветер
Общество

Завтра в Баку стихнет ветер

2023/06/07, 13:13
Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков из Ирана в Нахчыван (фото)
Общество

Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков из Ирана в Нахчыван (фото)

2023/06/07, 11:58
Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль
Общество

Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль

2023/06/07, 11:52