«Век Турции» в действии

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С Балканского полуострова приходят новости, которые с полным правом можно назвать сенсационными. На север Косова прибыл турецкий батальон спецназа в качестве резервного подразделения сил KFOR. Формально прибытие в Косово турецкого спецназа — ответ на просьбу НАТО, где приняли решение на фоне беспорядков перебросить в бывший автономный край в составе Сербии дополнительные силы. Но в реальности отправке турецкого спецназа предшествовали переговоры президента Сербии Александра Вучича с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых глава сербской республики просил своего турецкого коллегу «использовать репутацию и влияние своей страны для поддержания мира и стабильности в регионе». И как уверены эксперты, одной отправкой спецназа дело не ограничится: Анкара, без сомнения, «включит» еще и «телефонную дипломатию».

Возможно, для Вучича обращение за помощью к Эрдогану — это если и не «маневр отчаяния», то нечто близкое по смыслу. Косово для Сербии — «болевая точка». Основное население частично признанного Косова — албанцы. На севере бывшего автономного края в составе Сербии сосредоточено сербское меньшинство, и здесь постоянно «искрит». На сей раз все произошло после местных выборов. Сербская община их бойкотировала. В результате мэрами, как того и следовало ожидать, избрали албанцев. После чего сербы принялись блокировать официальные здания, чтобы не позволить новоизбранным мэрам приступить к работе. В результате в ход пошли самодельные взрывные устройства и камни, около трех десятков военнослужащих KFOR — развернутого в Косово миротворческого контингента НАТО — получили ранения. И при этом нет сомнений, что сербские активисты «играли на обострение» с самого начала. В самом деле, призвав к бойкоту выборов, там не могли не понимать, что «оставили поле» албанцам. Так что теперь обижаться и протестовать против новых мэров — или вселенская глупость (во что не очень верится), или рассчитанная провокация (что уже куда ближе к истине). Причем наиболее опасна эта провокационная возня как раз для Вучича. Просто «сдать» своих соплеменников, да еще на территории, которую Белград официально продолжает считать частью Сербии, он позволить себе не может. Вспомнить собственные призывы «убивать за одного серба сто мусульман», которые озвучивал во время Балканской войны, работая в команде Милошевича, и пойти на конфронтацию со всем НАТО не может тем более. Так что в Белграде могут приводить армию в боевую готовность, но это не более чем надувание щек. И, конечно же, в команде Вучича прекрасно понимают, с какой силой и скоростью протесты в Косово подтачивают именно его, Вучича, власть. Искать в такой ситуации иностранных посредников — тактика более чем логичная.

Но то, что Вучич обратился именно к Эрдогану — настоящая сенсация. Причем «с продолжением». Сербия считалась и считается историческим союзником России. И согласно классическим представлениям о раскладе сил на Балканах, надлежало бы Вучичу звонить в Москву. Более того, в Сербии исторических обид на Турцию вряд ли меньше, чем в Армении. Наконец, исторические симпатии Анкары на стороне албанцев, в том числе косовских. Турция одной из первых признала независимость Косова и сегодня поставляет Приштине оружие, включая легендарные «Байрактары». И если в этой ситуации Вучич просит о помощи именно Эрдогана — это обращение не к потенциальному союзнику, а к тому, кто действительно обладает серьезным влиянием. В самом деле, Балканы для Турции —традиционный регион, но после Первой Мировой войны и до недавнего времени говорить здесь о серьезном влиянии Анкары не приходилось. Но теперь Анкара стремительно наращивает здесь свое влияние, используя не только исторические связи, но и новые инструменты, от поставок оружия до инвестиций и гуманитарных программ.

Наконец, как показывают последние события, влияние Турции учитывают и в Североатлантическом альянсе. Где, судя по всему, готовы предоставить Эрдогану определенную «свободу рук».

Показательно, что в Москве, где считали и считают Сербию своим «личным огородом», экспертное сообщество уже заволновалось — здесь рассуждают, что вмешательство Турции приведет к снижению значимости Москвы на Балканах. Впрочем, значимость Москвы снижается не только на Балканах, и в результате российской же политики, а не злых козней Анкары, но это уже другая тема, к тому же очень неудобная для российских экспертов. Которым теперь приходится учитывать, что Турция активно действует и на Южном Кавказе, и в Африке, в том числе в Ливии, как показала «зерновая сделка», становится дипломатическим «хабом», умело сочетая дипломатию и силовые рычаги…

А тогда уже переговоры Вучича и Эрдогана и последующая отправка в Приштину именно турецкого спецназа уже по просьбе НАТО превращается в красноречивое подтверждение, что «Век Турции» — это не красивые слова, не задумка на будущее, а геополитическая реальность. И ее вынуждены учитывать и те, кого уж точно не назвать историческими союзниками Анкары.

А.Шукур