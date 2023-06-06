Специалист Минздрава о болезнях щитовидной железы: Стресс и неправильный образ жизни

205 Просмотров

Специалист-эксперт Минздрава, детский эндокринолог Азад Акберзаде рассказал о болезнях щитовидной железы.

– Прежде всего, хотелось бы узнать, что такое щитовидная железа?

– Щитовидная железа — важнейший орган, ответственный за нормализацию обмена веществ и работу различных систем организма. В научной литературе щитовидную железу также называют тиреоидной железой. Это небольшой орган, расположенный в области шеи, под гортанью и перед трахеей. Щитовидная железа является одним из ключевых органов, выполняющих некоторые из наиболее важных функций в организме. Многие процессы, от скорости обмена веществ до развития нервной системы, регулируются выделяемыми ею гормонами.

– Встречаются ли эти заболевания у детей?

– Дети также сталкиваются с заболеваниями этой железы. Эти заболевания могут быть связаны как с гипофункцией, так и с гиперактивностью железы, а также узлов в щитовидной железе. Заболевания щитовидной железы могут быть врожденными, приобретенными, временными или постоянными.

– А у новорожденных тоже бывают щитовидной железы?

– В некоторых случаях заболевания щитовидной железы встречаются и у новорожденных. Особое значение имеет врожденный гипотиреоз, который представляет собой дефицит гормонов щитовидной железы. Если врач вовремя не выявит это заболевание, то в развитии нервной системы ребенка могут возникнуть определенные проблемы. Однако при своевременном лечении ребенок может нормально завершить свое развитие.

– В каком возрасте у детей встречаются эти заболевания?

– Заболевания щитовидной железы встречаются практически во всех возрастных группах. Но особенно актуально это в детском и подростковом возрасте. Наряду с другими физиологическими проблемами, возникающими в этот период, следует вовремя выявить заболевание, правильно распознав и изучив симптомы, и своевременно начать лечение.

– Как распознать симптомы заболеваний щитовидной железы?

– При заболеваниях щитовидной железы можно наблюдать такие симптомы, как: задержка роста и развития; быстрая утомляемость; сонливость; плохая успеваемость в школе; задержка психического развития ребенка; припухлость и боль в шее; хриплый голос, запоры; пупочная грыжа; сухость кожи; сеченые и безжизненные волосы; выпадение волос и др. Эти симптомы могут оказаться признаками гипотиреоза (дефицит тиреоидных гормонов).

И, наоборот, при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы (гипертиреоз, диффузный токсический зоб) проявляются такие симптомы, как: учащенное сердцебиение; постоянная нервозность и беспокойство; дрожь в руках; отечность глаз; теплая влажная кожа; потеря веса, несмотря на повышенный аппетит; диарея; проблемы всасывания питательных веществ и др.

– В каких случаях у детей может потребоваться хирургическое вмешательство?

– Далеко не всегда, особенно в случаях недостаточной активности щитовидной железы, есть необходимость в хирургическом вмешательстве. Операцию в основном проводят при злокачественной опухоли щитовидной железы (заболевание, возникающее при аномальном росте клеток внутри железы) и при диффузном токсическом зобе, не поддающийся консервативному лечению тиреостатическими препаратами. В это время возникает тиреоидная недостаточность, поскольку удаляется практически вся щитовидная железа. В таких случаях пациенты принимают лекарственные средства с гормонами щитовидной железы. То есть, хирургическое вмешательство не означает, что ребенок не будет принимать соответствующие лекарственные препараты.

– Доктор, можно ли делать детям хирургическую биопсию?

– Хочу отметить, что биопсия (малоинвазивная процедура, которая не вредит здоровью и самочувствию ребенка) – один из самых точных методов обследования. В частности, этот метод следует использовать для уточнения подозрительных новообразований щитовидной железы. В это время проводится биопсия под контролем УЗИ – малоинвазивная манипуляция, которая предполагает забор клеток или фрагмента ткани у пациента с целью определения злокачественности или доброкачественности выявленных новообразований. Хочу отметить, что если не выявить природу этих новообразований с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы (забор клеток из какой-либо части щитовидной железы с помощью тонкой иглы с целью последующего изучения их под микроскопом) и отсрочить диагностику, то это может привести к развитию и обострению заболевания.

– Дефицит йода и патология щитовидной железы – насколько они взаимосвязаны?

– Основная роль йода заключается в синтезе тиреоидных гормонов щитовидной железы – веществ, отвечающих за большинство обменных процессов. Йод – незаменимый «строительный материал» для гормонов щитовидной железы. При его недостатке щитовидная железа постепенно увеличивается в размерах, пытаясь захватить из крови как можно больше йода, чтобы продолжить производить необходимое организму количество гормонов. Дефицит йода означает дефицит щитовидной железы. Некоторые регионы нашей страны относятся к эндемическим йододефицитным территориям.

Несмотря на то, что йод очень важный для нормального роста и развития человека микроэлемент, однако это не значит, что его следует принимать бесконтрольно. Иначе это может привести к развитию неблагоприятных побочных эффектов.

– Что нужно делать для поддержания нормального состояния щитовидной железы?

– Для поддержания нормального состояния щитовидной железы, а также ее лечения необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. В первую очередь больным, рекомендуется придерживаться определенного питания:

• употреблять морепродукты и все продукты, содержащие йод;

• обычную соль следует заменить на йодированную;

• для лучшего усваивания йода включить в рацион селенсодержащие продукты или пищевые добавки с селеном.

Профилактика рака щитовидной железы, а также диффузного зоба щитовидной железы начинается с правильного питания и отказа от вредных привычек. Причиной токсического зоба во многих случаях служит стресс и неправильный образ жизни.