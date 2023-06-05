Realpolitik по-европейски, или Почему надо было внимательно слушать Алиева

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Саммит Европейского политического сообщества в молдавском Кишиневе был примечателен по многим причинам. И не в последнюю очередь потому, что принимала его Молдова — страна, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза.

Такой кандидатский статус еще недавно воспринимался многими едва ли не как «ключи от рая». Но сегодня саммиту в Кишиневе предшествовал нешуточный скандал именно с «кандидатами в Европу». Точнее, с Грузией. Той самой Грузией, от которой накануне Евросоюз потребовал ввести санкции против РФ и чей премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на европретензии напомнил: «Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции против России во время войны? Никто. Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции. Итак, мой вопрос: где логика?»

На самом деле вопрос куда глубже, чем скандал вокруг возобновления авиасообщения Грузии и России. Сегодня политика «новых европейцев» переживает серьезный, хотя и не объявленный официально, кризис. Официально «процесс пошёл», правда, сама по себе процедура вступления в ЕС очень сложная, длительная и многоступенчатая. Одни страны — Турция, Черногория, Албания — имеют статус кандидатов. Украина и Молдова этот статус для себя запросили, их заявка положительно рассмотрена, но «кандидатского» статуса пока еще нет. Грузии и для положительного рассмотрения заявки проучили постараться. Наконец, Турция находится в статусе кандидата еще с прошлого века, но никакого продвижения ее заявка не получила.

И за этим долгим процессом выдвижения требований, рассмотрения их выполнения, встреч, переговоров, докладов и «рабочих групп» вырисовывается не самая приятная картина. Да, в Евросоюзе как бы уже не вспоминают про свои разговоры о «моратории на расширение», но отказался ли на самом деле ЕC от этого моратория — вопрос открытый. Во всяком случае, если в НАТО успели вступить Черногория и Финляндия, а теперь к членству в альянсе готовится Швеция, то новых звезд на флаге ЕC не появилось (и оттуда даже вышла Великобритания). И самое главное, «новые европейцы» находятся в весьма двусмысленной ситуации. «Еврошлагбаум» перед ними как бы не опустили. Но и открывать двери в «евроклуб» тоже не спешат. И в результате Грузия, Молдова, Украина оказались в ситуации, которую не раз и на экспертном, и на самом высоком официальном уровне обрисовывали в Баку: долгое ожидание в приемной и бесконечное выдвижение требований, где у «старой Европы» только права, а у новых европейцев — только обязанности. Причем без каких бы то ни было гарантий, что этот процесс действительно завершится принятием в члены Евросоюза. Да, европерспективы как бы есть, но между обещаниями и их выполнением известный люфт.

И, наконец, самое главное. Украина, которая в 2022 году подверглась открытой агрессии со стороны России, действительно получает от стран Запада, включая государства — члены ЕС, весьма и весьма ощутимую поддержку. Но это скорее исключение, чем правило. В украинской войне Запад в силу ряда обстоятельств увидел прямую и явную угрозу для себя и теперь старается не впустить конфликт в европейский дом. Но ни Грузия, ни Молдова не получили от Евросоюза заметной и ощутимой помощи в решении своих проблем с территориальной целостностью. Да, в отличие от Ираклия Гарибашвили, президент Молдовы Майя Санду не выдвигает претензий Брюсселю. Но и каких-либо жестких заявлений Евросоюза в адрес Тирасполя, а тем более ощутимой военной помощи Молдове тоже не отмечается. В переводе: конвертировать сближение с ЕС в решение своей главной проблемы — восстановление территориальной целостности и обеспечение безопасности — не удаётся ни Молдове, ни Грузии.

А это значит, что сближение с ЕС вряд ли стоит расценивать как «ключи от рая» и решение всех проблем по мановению волшебной палочки.

И самое главное, в столицах «кандидатов в европейцы» стоит внимательно слушать президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи с представителями ведущих мировых «мозговых центров» и отвечая на вопрос, что бы он посоветовал Украине, Ильхам Алиев подчеркнул: самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию. «Мне западные партнеры говорили: «Вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности». Но я всегда отвечал отказом. Меня критиковали за непоколебимую позицию и негибкость в этом, но я всегда отвечал «нет». После чего продолжил: «А второй совет – все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, поскольку они не имеют никакой силы. 30 лет Армения не выполняла резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана. Я понял, что мы — в меньшинстве, нам не помогут. Азербайджану нужна сильная армия, сильная экономика, что и было сделано».

И как показывает практика, этот совет сохраняет свою актуальность и для тех стран, которые открыто объявили о своём европейском выборе, но так и не дождались действенной поддержки.

А.Шакур