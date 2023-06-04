Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи на 2024 год

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Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с, говорится в коммюнике по итогам министерской встреч стран-участников организации, сообщает ТАСС.

“Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года”, – отмечается в сообщении.

Всего, по подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с.

Решение принято для достижения и поддержания стабильного рынка нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене. Последняя очная встреча состоялась в октябре 2022 года.