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Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ, потому что оно приведет лишь к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.

Он назвал проведение больших стратегических наступлений «кровавой бойней», потому что атакующая сторона несет куда большие потери, нежели обороняющаяся.

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

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