Кишинёвский раунд: «билет без выигрыша» для Никола Пашиняна

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Кишинёвский раунд переговоров завершён. И, возможно, главный позитивный итог этой встречи в том, что она действительно состоялась и прошла во вполне позитивном ключе. Шарль Мишель, председатель Евросоюза, так очертил тематику переговоров: коммуникации, безопасность и права, делимитация границ, мирный договор. Договорились продолжить диалог. Намечена следующая встреча — на полях саммита ЕС в Брюсселе 21 июля. А до этого встретятся в Вашингтоне министры иностранных дел.

Планируется и следующая пятисторонняя встреча — на следующем саммите Европейского политического сообщества в Испании. Впрочем, эксперты отмечают: основные переговоры идут при посредничестве Шарля Мишеля. А пятисторонние встречи с участием Шольца и Макрона носят неофициальный характер.

Теоретически переговоры в Кишинэу можно подвести под ситуацию «win-win», то есть «выиграли обе стороны». Но это теоретически. А на практике здесь есть и победители, и проигравшие. Переговоры, как нетрудно заметить, идут по азербайджанской повестке дня: делимитация и демаркация границ, мирный договор, разблокирование коммуникаций (то есть Зангезурский коридор, от одного упоминания о котором у Пашиняна начинается истерика). Обсуждается вопрос безопасности и прав, но не «статуса» и не «международные механизмы». В итоговом заявлении Мишеля опять никоим образом не обозначена наблюдательная миссия Евросоюза в Армении.

Но самое главное, нет ничего, что можно было бы расценить даже как самую завуалированную критику Азербайджана вообще и установки погранично-пропускного пункта на мосту через реку Хаккари в частности. А Армения на это, без сомнения, рассчитывала. Тем более нелишне вспомнить, какую истерику закатывали и ереванские бонзы, включая и самого Пашиняна, и главу его МИДа, и ханкендинские сепаратисты после заявлений президента Азербайджана в Лачине. Наконец, еще после московской встречи и ВС Армении, и армянские НВФ в зоне временного размещения регулярно устраивают вооружённые вылазки и провокации. За чем явно просматривалось стремление вообще сорвать переговоры в Кишинэу. Весьма ревниво — и это еще мягко сказано — к посредничеству Евросоюза относятся в РФ. Особенно после того, как встреча в Москве продлилась 20 минут и закончилась ничем. Как раз накануне встречи устами своих «фигур влияния» ни на что не соглашаться посоветовал Пашиняну Иран. И, наконец, сам Никол Воваевич вряд ли стремится действительно договориться. Все его заявления накануне кишиневского раунда обозначили совсем другую стратегию. Попытки вбрасывать в переговоры то «международные механизмы» защиты армян Карабаха, то требования вывести из-под контроля властей Азербайджана Лачинскую дорогу, то истерики по поводу международных конференций в Шуше не оставляют сомнений: на переговорах Пашинян будет стараться не договориться и не поставить точку в конфликте, а оставить себе поле для манёвра, точнее, для рестарта «миацума».

О том, что происходило за закрытыми дверями кишинёвской встречи, по понятным причинам можно только догадаться. Но поведение Никола Пашиняна на саммите ЕврАзЭС и его неоднократные попытки устроить перепалку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым дает исчерпывающую информацию к размышлению.

Но теперь, судя по всему, Пашиняну опять не удалось продавить свою повестку дня. Переговоры шли и идут по азербайджанскому плану, и даже присутствие за столом переговоров Эммануэля Макрона Армении не очень помогает. Переговоры пришлось вести в «инверсионном следе» бакинской Энергетической недели. Азербайджан сегодня – ценный и надёжный партнёр Евросоюза. И даже Макрону приходится держать в голове не только голоса французских армян, но и начало добычи газа на месторождении «Апшерон», где работает французкая Total, и Международный астронавтический конгресс в Баку. Терять инвестиционное поле в Азербайджане Франции совсем не хочется. Так что и у флирта с Арменией есть «красные линии». И если Пашинян об этом не подумал — это его проблемы.

А значит, Еревану придется продолжать свое «тактическое отступление» и в дипломатии. Встреча в Кишинэу доказала это еще раз.

А.Шакур