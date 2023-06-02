Как бакинский мусор превращается в миллионы долларов (фото)

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Последний день уходящего месяца начался по Есенину: «И волны Каспия, и балаханский май». Насчет волн Каспия, конечно же, автор слегка загнул, так как проезжал не мимо моря, а мимо изрядно смердящего озера Бёюкшор, но по любому путь лежал в один из самых старых поселков Баку – Балаханы. Цель поездки – увидеть своими глазами мусороперерабатывающий и мусоросжигающий заводы, а заодно и понаблюдать за процессами превращения мусора в полезные предметы, которые мы ежедневно используем в быту.

По дороге автор вспоминал поселок Балаханы еще в том времени, когда на месте нынешнего завода располагался огромный смердящий мусорный полигон, растянутый на несколько километров, в котором копошились «и стар и млад» в поисках ценных (и не очень) металлов, одежды, обуви, всего того, за что можно было получить деньги. Помимо «кладоискателей», на территории балаханской свалки водилось огромное количество бездомных собак, терроризировавших окрестности не хуже постоянной вони, от которой не было спасения. В ветреные дни смрад долетал до соседних поселков, а если свалка горела (по вине антропогенного фактора или погодных условий – не важно), люди в течение несколько дней спасались у друзей или родственников, живущих на расстоянии, отдаленном от мусорной зоны.

Но все изменилось, когда Ильхам Алиев в 2006 году в целях планомерного решения экологических проблем Абшеронского района утвердил «Комплексный план действий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы». Это постановление потребовало реализации конкретных проектов в направлении налаживания, размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов в городе Баку – в соответствии с современными стандартами, а также улучшения экологического состояния города за счет вовлечения отходов в переработку. Тогда и было основано ОАО Тəmiz Şəhər, которое начало свою деятельность со строительства нового санитарного полигона, соответствующего международным экологическим стандартам и техническим нормам балаханского полигона городских отходов, который, как известно, эксплуатировался с 1963 года. Благодаря этому значительно уменьшилась степень вреда, исходящая от балаханского полигона, вызвавшего экологическую напряженность в Баку и в его окрестностях.

Казалось бы, что за чудеса могут быть на мусорном заводе? Но многое из того, что мне показали и рассказали – на самом деле чудо. И, в первую очередь, импровизированный музей, экспонатами которого являлись различные предметы, найденные сортировщиками в мусоре. Чего там только не было! И статуэтки, и серебряные вазочки-конфетницы, ножи и кинжалы, в том числе и раритетные, инкрустированные полудрагоценными камнями и серебром, предметы посуды, бижутерия и даже старинный фолиант, который сотрудники музея бережно поместили под стекло.

Так же мне показали большое количество заграничной мелочи, которую притягивает к прессам большой магнит. В случае обнаружения опасного мусора сотрудники завода сразу же связываются с МВД. Кроме того, по словам сотрудников, в мусоре также находится бесчисленное количество документов и других не менее интересных предметов.

Территория заводов – закрытая, это стратегические объекты, куда попасть может далеко не каждый. Но мой визит был одобрен руководством Təmiz Şəhər: Орхан Джаббаров, глава отдела по связям с общественностью ОАО «Тямиз Шахар» согласился на пару часов стать моим сталкером и показать все то, что скрыто от глаз общественности, кстати, интересующейся тем, что же происходит с мусором, поступающим на заводы, и что такого можно из него сделать.

В целях сортировки бытовых отходов и развития вторичной переработки в стране в 2012 году был введен в эксплуатацию Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов, на территории которого мы побывали.

Завод, построенный по немецкой технологии, может принимать и сортировать до 100 тысяч тонн отходов в год. Предприятие уже более 10 лет вносит свой вклад в развитие «зеленой энергетики», играя важную роль в обеспечении сырьем предпринимателей, занимающихся переработкой отходов. Деятельность завода направлена на снижение общего объема отходов, экономию природных ресурсов, энергии, расширение «зеленого бизнеса» и защиту окружающей среды.

Следующий этап нашей экскурсии – Бакинский завод по сжиганию твердых бытовых отходов, считающийся крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе и СНГ по производственной мощности. В результате сжигания отходов на заводе мощностью 500 тысяч тонн в год возможно обеспечение электроэнергией 100 тысяч домохозяйств.

Кстати, благодаря этому заводу продлен срок эксплуатации балаханского полигона городских отходов еще на 20 лет.

Процесс, за которым мы наблюдаем, полностью автоматизирован, хотя есть отсеки, где работают вручную сортировщики мусора. Работа хоть и не самая лучшая, но зато очень важная, потому что сортировка играет очень важную роль в дальнейшем процессе «мусорной судьбы».

А судьба отходов такова, что при сжигании их объем уменьшается, а образующаяся летучая зола улавливается специальным фильтром и захоранивается на полигоне, находящемся в ведомстве Министерства экологии и природных ресурсов. Зольный же остаток используется в дорожном строительстве. Пример – дорога, ведущая от поселка Балаханы в сторону города.

Отсеки мусоросжигающего завода окрашены в оранжевый цвет, символизирующий пламя, сотрудники снабжены спецкостюмами. И что самое интересное – нет запаха гари, что, согласитесь, весьма нехарактерно, особенно, когда слышишь словосочетания «мусор» и «огонь». А всё потому, что завод полностью соответствует самым строгим стандартам защиты окружающей среды ЕС с применением технологий четвертого поколения (4G).

Бытует мнение, что в Европе на мусоре делают миллионы. И, кстати, залежи мусора иной раз таят в себе не только массу интересных вещей, представленных на музейных стендах в офисе ОАО «Тямиз шахар», но еще и приносят те самые миллионы, о которых так много пишут и говорят. Мусорные короли, сколотившие немалое состояние – это, конечно же, очень круто, но гораздо круче, когда мусор не только приносит миллионы, но еще и экономит миллионы государственных средств.

Думаете, что это нереально? Я тоже так считала, пока не оказалась на территории Балаханского промышленного парка, созданного в рамках «Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его населенных пунктов на 2011-2013 годы», утвержденной Ильхамом Алиевым. Изначально площадь Индустриального парка составляла 7 га, но с учетом возросшего интереса предпринимателей сегодня она уже увеличена до 10,15 га.

Отмечу, что такой важный шаг, как создание Балаханского индустриального парка способствует расширению производства конкурентоспособной промышленной продукции на основе высоких технологий и дальнейшему улучшению экологической ситуации в нашей стране. На территории индустриального парка работают 25 резидентов, изготавливающих продукцию из вторсырья.

Здесь пластик перерабатывается в нити, из которых потом шьется спортивная форма и обувь, идущие на экспорт. Из остатков растительного и животного масла делается высококачественное экологически чистое топливо, которое, к сожалению, невозможно применять у нас в стране из-за отсутствия должной моторной комплектации поставляемых в страну машин. И потому это топливо уходит за рубеж за довольно приличную цену. Крышки от кока-колы и прочих напитков волшебным образом трансформируются в цветные пластмассовые ящики, которые мы так часто видим в магазинах, а также в большие горшки для цветов. Из отходов также изготовляется солидол и другие горюче-смазочные материалы, строительный скотч, гипсокартонные плиты, и даже коробки с поддонами для тортов. А стекло так вообще можно перерабатывать бесчисленное количество раз. Перечисленные мною вариации работы с отходами – далеко не полный список того, что можно изготовить из полезного мусора. Из огромной груды старых автомобильных покрышек планируется создавать покрытие для детских площадок.

Очень важно отметить, что льготы, применяемые государством к резидентам, зарегистрированным и работающим в Индустриальном парке, превратили это место в благоприятную бизнес-среду для производителей. Так, предприниматели освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество на 10 лет, а технологическое оборудование, ввозимое для производственных целей, освобождается от таможенной пошлины на 7 лет. За истекший период 25 зарегистрированных резидентов вложили в производство 51,3 миллиона манатов. К 2023 году в зарубежные страны было экспортировано продукции на сумму 18 миллионов манатов, произведенной с использованием отходов на сумму 157 миллионов манатов. В настоящее время в индустриальном парке работает более 1000 человек.

Такая вот получилась интересная экскурсия, после которой автор полностью поменял свое представление о том, что мусор – это последний этап. Вовсе нет! Мусор – это вовсе не конец, а начало. А в некоторых случаях – бесконечность.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Охрана экологии и окружающей среды».