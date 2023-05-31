Зачем России понадобилось консульство в Западном Зангезуре?

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Россия расширяет в Армении свое дипломатическое присутствие. Как сообщил накануне заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Сергей Пальтов, Россия откроет свое консульство в «Сюнике», то есть Западном Зангезуре — об этом уже сообщал Minval.az. МИД Армении устами своей пресс-службы уже положительно отреагировал на скорое появление российских дипломатов в Западном Зангезуре.

Как известно не только профессиональным дипломатам, задачи консульской службы в основном связаны с оказанием, простите за тавтологию, консульской поддержки своим гражданам. Именно поэтому РФ, к примеру, открыла консульство в армянском Гюмри, где есть военная база. Можно допустить, что прибытие в Армению большого числа российских «релокантов» потребовало расширения консульского штата. Но, во-первых, настоящие «релоканты» от российских диппредставительств будут держаться как можно дальше. А во-вторых, зачем РФ понадобилось консульство в депрессивном Гафане?

Мотивы раскрывает господин Пальтов. По его словам, принято решение направить в «Сюникскую область» “людей для работы на месте», «чтобы они уже там на месте начали работать и внесли свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы, но и в безопасность этого стратегически важного региона Армении». Задачи, от классической миссии консульской службы весьма далёкие. Более того, совсем недавно под соусом разговоров о «красных линиях» свое генконсульство в Гафане открыл Иран.

Такая дипломатическая география наглядно демонстрирует, от кого в Армении в первую очередь ждут защиты и покровительства. Да, в Западный Зангезур удалось затащить миссию евронаблюдателей, но центр тяжести все равно приходится на Россию и Иран. Но какие такие угрозы существуют для Западного Зангезура, чтобы в Армении устраивали такую «дипломатическую лихорадку»?

Азербайджан неоднократно, на самом высоком уровне, заявлял: у нас нет военных целей на территории Армении. Наша страна предлагала и предлагает в качестве основы мирного договора взаимное признание и уважение территориальной целостности.

В Армении об этом, конечно, знают. Но начинают понимать, что, предъявив претензии на Карабах в стиле «а что решило Кавбюро в 1920 и 1923 годах?», открыли «ящик Пандоры». Более того, Пашинян хоть и обещает признать территориальную целостность Азербайджана площадью в 86900 кв.км., но превращает это предмет в торга. Взамен Никол Воваевич рассчитывает получить «международные механизмы» защиты армянских сепаратистов в Карабахе. И самое главное, по-настоящему отказываться от претензий на Карабах в Ереване готовы не все. И ереванский бомонд об этом знает куда больше, чем Мишель и Макрон вместе взятые.

И в результате в Ереване всерьёз боятся потерять контроль и над Западным Зангезуром. В Азербайджане выразили готовность признать границы Армении, но предупредили, что признание границ — процесс взаимный. И если Армения опять начнёт обещать одно, а делать другое — что тогда? Не поставит ли Азербайджан в ответ на отказ признать границы 1991 года вопрос о возвращении к границам 1920 года? Да еще к тому же признанных Парижской мирной конференцией? На ранних стадиях конфликта в Армении верили в свое силовое превосходство. Но теперь, после 44-дневной войны, здесь уже не строят иллюзий: азербайджанской армии вполне по силам дойти не только до Гафана, но и до Иревана. И что делать? Вот и цепляются в Ереване то за российский подол, то за иранскую абу, чтобы и от Карабаха не отказываться, и гарантии безопасности для «Cюника» заполучить. Хотя бы в виде консульств.

Но вся проблема в том, что консульство — это, как бы помягче, не военная база. Более того, по горячим следам 44-дневной войны в Армении уже пытались создать в Зангезуре российскую военную базу. Но вопрос тогда не получил развития. Тем более он стоит на паузе сейчас, когда у России на фоне украинской войны банально нет ресурсов на армянские «хотелки». А открытие консульства позволит продемонстрировать присутствие, подтвердить готовность «обеспечивать безопасность «Сюника»», тем более что Азербайджан предлагает признание границ…

Но если в Армении эти «дипломатические игры» вполне могут расценить как поощрение к продолжению своей «двойной игры», в Западном Зангезуре может стать по-настоящему горячо. И вряд ли консульства в этом случае действительно помогут. Но умение просчитать результаты своих действий никогда не относилось к сильным сторонам Армении и ее хозяев.

Нурани, обозреватель