Армяне открыли огонь по нашим позициям в направлении Агдамского и Шушинского районов

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30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии в Агдамском и Шушинском направлениях с перерывами подвергались обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле Агдамского района, Йухары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Мярджимяк Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены.