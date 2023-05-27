Скоро выражение «сел в лужу» легко сменится на «опозорился как Пашинян”

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На днях все мы наблюдали очередную попытку вождя «шашлычной революции» устроить публичную перепалку с президентом Азербайджана.

Как известно, в мире есть множество выражений, обозначающих попадание в неловкую ситуацию: «опозорился», «сел в лужу», «испанский стыд», «вселенский позор», «пролетел, как фанера над Парижем» и т.д. Похоже, что в историю политической риторики и ораторского искусства войдет выражение «опозорился, как Пашинян», во всяком случае Никол Воваевич делает для такого «увековечения своего имени» все, что в его силах.

Попытка премьер-министра Армении устроить публичную перепалку с президентом Азербайджана не только привела к очередному позору, пусть и не «мюнхенского» масштаба. Пашинян еще и продемонстрировал уровень аргументации армянской позиции по урегулированию. А вот это стоит разобрать по пунктам.

Итак, начнем. Реплика первая: «Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9-го пункта трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом Заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана».

Через минуту он же: «Вы сказали: “Лачинская дорога”. Согласно трехстороннему нашему Заявлению Лачинской дороги не существует, существует Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему Заявлению, которое мы втроем подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, – это прямое нарушение трехстороннего Заявления. И вы сказали, что коридор открыт. Мы это не видим. Мы так не считаем, поэтому считаем важным, чтобы была направлена международная миссия и в Лачинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И должен сказать, что там, к сожалению, с декабря месяца мы имеем гуманитарный кризис, потому что из-за закрытия Лачинского коридора поставки продовольствия, необходимых продуктов – для этого создаются барьеры, и это очень серьезная ситуация: и газ, и электричество были закрыты со стороны Азербайджана. Я имею в виду газ и электричество, которые входят в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, Вы об этом очень хорошо знаете, потому что мы об этом неоднократно говорили. Я извиняюсь, но получается так, что…»

Интересно, почему Пашинян так уцепился за слово «коридор»? По какой причине бьется в истерике и доказывает, что Лачинская дорога — это «коридор», а вот Зангезурский коридор коридором быть никак не может?

Можно привести ответ президента Азербайджана: «Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, то мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах углядеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору Север-Юг, точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более, принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана».

А от себя лично добавим.

Во-первых, вынуждены напомнить господину Пашиняну: он может сколько угодно именовать дорогу Лачин-Ханкенди «коридором» — ее статус от этого не изменится. «Коридоры» тоже, знаете ли, проходят по земле, а не по космическому пространству, и соединяют населенные пункты тоже на земле и передвигаются по дороге тоже земным транспортом, а не на ракетах в безвоздушном пространстве, где-нибудь в созвездии Альфа Центавра.

Более того, если Армения, как заверяет Никол Воваевич, готова признать территориальную целостность Азербайджана, то к чему вообще весь этот визг за круглым столом саммита ЕАЭС? Каким вывихнутым воображением надо обладать, чтобы углядеть территориальные претензии к Армении в дороге, проходящей по территории Азербайджана? У Пашиняна, конечно, своеобразное восприятие, но, чтобы настолько…(!)

Тем более, непонятно, где Пашиняну привиделись трудности с провозом «продовольствия». Никаких реальных признаков недостатка продовольствия в Ханкенди нет. В самом начале, когда на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди только появился пикет азербайджанских экологов, в СМИ пытались закидывать слезливые установки насчет «дефицита продуктов», но в соцсети попадали и фотографии из ханкендинских ресторанов, и фотографии «пустых прилавков», где в стекле отражаются аккуратно составленные на пол упаковки с продуктами.

А на самом деле вся проблема в том, что Никол Пашинян банально не может вербализовать свои требования. Армения более 20 лет мотала нервы и Азербайджану, и мировому сообществу, отказываясь признать территориальную целостность Азербайджана. Теперь, после войны и после удара «Железного кулака», приходится изображать «тактическое отступление» и в дипломатии. Но Пашинян и тут сам себя загнал в ловушку.

Выйти к микрофону и сказать, что Армения обещала признать территориальную целостность Азербайджана, но на практике от претензий на Карабах не отказывается, ему элементарно боязно. За такое прилетит, и мало не покажется. Прямо обозначить, что азербайджанский ППП не дает возможности провозить в Карабах армянских призывников для ротации, боеприпасы, оружие, мины и вообще держать на плаву созданную в Карабахе в нарушение всех договоренностей 10-тысячную группировку, тоже страшновато. Просто взять и «закрыть тему» — тем более, пугающий вариант, поскольку такое не простят местные реваншисты. Вот и вертится Никол Воваевич, как уж на сковороде, изобретая разного рода клише про «блокированный коридор», «территориальные претензии» и тому подобное.

А на деле получается только очередное позорище.

Фуад Ахундов, политолог