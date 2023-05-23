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СМИ: Главы МИД Венгрии и Германии поругались из-за Украины

СМИ: Главы МИД Венгрии и Германии поругались из-за Украины

Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки помощи Украине, написал обозреватель издания Politico Якопо Баригацци.

По сведениям четырех дипломатов, 22 мая Бербок и Сийярто поругались из-за роли венгерского банка OTP в конфликте в Украине.

В публикации отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь от Евросоюза Украине.

Она также процитировала некие сообщения о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, добавил Баригацци.

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