Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана

31 Просмотров

Синан Оган – кандидат в президенты Турции от альянса Ata, набравший в первом туре выборов президента (14 мая) более пяти процентов голосов избирателей, заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования (28 мая).

Читайте также: Синан Оган передумал и поддержит Эрдогана

«Я объявляю, что во втором туре голосования мы поддержим кандидата от политического блока «Нация народа» Реджепа Тайипа Эрдогана», – сказал Оган на брифинге в понедельник в Анкаре.

Политик призвал своих сторонников отдать свои голоса за действующего главу государства.