Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

Синан Оган передумал и поддержит Эрдогана

Sinan ogan 11

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata (“Альянса Ататюрка”) Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

“Согласно полученной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации”, – пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

По его данным, Оган в понедельник “не просто выступит с заявлением, а объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом”.

“Это – следующие пункты: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок”, – говорится в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
1684745044147273709 1000x669
Политика

Алиев и Науседа выступили с заявлениями для прессы (фото)

2023/05/22, 12:51
115722704 hi064457145
Политика

Пашинян заявил, что заявления стран Запада не могут повлиять на отношения Армении и России

2023/05/22, 12:48
pashin1 4
Политика

Пашинян: Надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора

2023/05/22, 12:31
1684744800390641060 1000x669
Политика

В Вильнюсе началась встреча Ильхама Алиева и Гитанаса Науседы (обновлено, фото)

2023/05/22, 11:59
61a5bb92 019b 3055 9a03 1f816b422fde 850
Политика

В Вильнюсе подписаны азербайджано-литовские документы

2023/05/22, 11:38
6f40cede 6f46 47bb 8099 aecb539703cd 1
Политика

Русская рулетка Никола Пашиняна

2023/05/22, 11:22
Sinan ogan 11
Политика

Синан Оган передумал и поддержит Эрдогана

2023/05/22, 09:49
VOZ 1
Политика

Азербайджан призвал региональные офисы ВОЗ воздерживаться от заявлений, препятствующих миру

2023/05/21, 19:55
ilham aliyev main photo 200320 2
Политика

Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Литву

2023/05/21, 19:14