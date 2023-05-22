Браконьеры открыли огонь по сотрудникам Минэкологии, есть раненый

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В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в целях предотвращения случаев незаконной охоты, связанных с мораторием на рыбную ловлю в водоемах страны, на Агстафачайском водохранилище были обнаружены синтетические сети, используемые для рыбной ловли, и при устранении сетей по сотрудникам службы был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Начальник службы Хикмет Ализаде сообщил, что неизвестный открыл огонь с берега, в результате чего лодка получила повреждения, а главный специалист управления Яшар Мамедов получил ранения:

«Для установления личности стрелявшего из огнестрельного оружия и принятия в отношении него соответствующих мер было направлено обращение в отдел полиции Газахского района. В настоящее время проводится расследование», – говорится в сообщении.