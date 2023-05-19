Байрамов: Азербайджан выступает за постконфликтную нормализацию между Баку и Ереваном

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Азербайджан последовательно выступает за постконфликтную нормализацию между Баку и Ереваном, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Постконфликтное урегулирование — это процесс, состоящий из разных этапов, поскольку с конца прошлого года в урегулировании отношений наблюдался определенный застой», — цитирует Байрамова АПА.

Он подчеркнул, что за последние месяцы в этом вопросе достигнут прогресс, в том числе во время встречи лидеров двух стран. По его словам, сегодняшние переговоры дадут возможность продолжить обсуждение с делегацией Армении всех существующих вопросов, в том числе вопросов, связанных с мирным договором.