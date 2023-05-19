МИД Британии призвало Армению гуманно обращаться с азербайджанскими военнопленными

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Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) ответило на письмо действующей в этой стране азербайджанской общины касательно содержащихся в плену в Армении азербайджанских солдатах Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

В письме, адресованном председателю Общества азербайджанцев Британии Фариде Панаховой, выражена благодарность за предоставленную информацию о бесчеловечном обращении с обоими азербайджанскими солдатами со стороны властей Армении.

«FCDO стремится продвигать общечеловеческие права человека. Мы призываем государства обеспечить обращение с заключенными в соответствии с международным правом в области прав человека. Сюда входят гуманное обращение и уважение достоинства человеческой личности, как того требует статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Государства должны принимать меры для обеспечения минимальных гарантий в области гуманного обращения с лицами, находящимися под их опекой. Это включает в себя обеспечение услуг, связанных с первичными и основными потребностями заключенных. Правительство Великобритании регулярно поднимает вопросы прав человека с различными партнерами, в том числе с Арменией», — подчеркивается в письме.