Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет подчиняться политике Евросоюза

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Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом организации.

Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили журналистам в ответ на критику со стороны ЕС в связи с восстановлением полетов с РФ.

«Для того, чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС. Сегодня мы пока еще не члены Евросоюза. На это уйдут годы», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства еще раз отметил, что восстановление авиасообщения с РФ является правильным решением, подчеркнув, что в республику не будут летать самолеты авиакомпаний, которые попали под западные санкции.