В Баку для орошения парка пробурены субартезианские скважины

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Для орошения парка в Наримановском районе Баку пробурены 4 субартезианские скважины.

Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации городских муниципалитетов Азербайджана Тамраз Тагиев на встрече в исполнительной власти Наримановского района, передает Report.

Он отметил, что возглавляемый им Наримановский муниципалитет также проводит работу по экономному использованию воды, при орошении парка площадью 7 гектаров, принадлежащего муниципалитету, питьевая вода для полива больше не используется, для орошения парка пробурено 4 субартезианских скважины, планируется пробурить еще 3 скважины.