США хотят наладить региональное сотрудничество между Азербайджаном, Арменией и Грузией с помощью туризма

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Около $7,3 млн агентство США по международному развитию (USAID) направит на реализацию региональной туристической программы на Южном Кавказе.

Речь идет об общих экономических интересах в туризме, которые, как предполагается, поспособствуют прочному сотрудничеству между Арменией, Азербайджаном и Грузией.

«Цель региональной туристической программы USAID «Кавказ» — наладить прочное региональное сотрудничество между Арменией, Азербайджаном и Грузией на основе рыночных движущих сил и общих экономических интересов в туристическом секторе, способствуя тем самым сплочению и миру на Южном Кавказе», — говорится в тексте документа.

Указывается, что данные государства ранее не сотрудничали в сфере туризма, при этом Грузия имеет связи с каждым из двух государств.