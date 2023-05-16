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В Польше упал БЛА, занимавшийся поиском аэростата из Беларуси

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Военные обнаружили на севере Польши обломки польского БЛА, искавшего разведывательный аэростат, прилетевший со стороны Беларуси.

Об этом сообщил телеканал Tvp со ссылкой на подполковника Яцека Горышевского, руководителя пресс-службы Оперативного командования видов вооруженных сил польской армии.

«Объект, обнаруженный в районе местечка Ежёро около Эльблонга, — это беспилотный летательный аппарат типа FlyEye, принадлежащий вооруженным силам республики Польша», — сказал он, пояснив, что этот БЛА занимался поиском обломков аэростата.

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