В Польше упал БЛА, занимавшийся поиском аэростата из Беларуси

Военные обнаружили на севере Польши обломки польского БЛА, искавшего разведывательный аэростат, прилетевший со стороны Беларуси.
Об этом сообщил телеканал Tvp со ссылкой на подполковника Яцека Горышевского, руководителя пресс-службы Оперативного командования видов вооруженных сил польской армии.
«Объект, обнаруженный в районе местечка Ежёро около Эльблонга, — это беспилотный летательный аппарат типа FlyEye, принадлежащий вооруженным силам республики Польша», — сказал он, пояснив, что этот БЛА занимался поиском обломков аэростата.