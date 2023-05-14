Зеленский призвал снять все ограничения и «красные линии» на поставку оружия Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье, 14 мая, находится с визитом в ФРГ, заявил, что нужно снять все ограничения на поставку Киеву оружия. Информацию об этом распространила пресс-служба украинского лидера.

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сказано в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами правительства Германии.

По информации пресс-службы, на встрече присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, руководитель МИД Анналена Бербок, глава Минобороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер.