Германия передаст Украине военную технику на 2,7 миллиарда евро

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Германия намерена отправить на Украину очередную крупную партию военной техники. Как сообщил в субботу без указания источника журнал Der Spiegel, стоимость пакета оценивается в €2,7 млрд.

Поставка будет осуществлена «в ближайшие недели и месяцы». В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы.

Der Spiegel уточняет, что о новом пакете помощи, вероятно, будет объявлено в воскресенье параллельно с награждением президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Ахене. Не исключено, что он сам приедет в Германию, официально о визите не сообщалось.