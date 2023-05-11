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Гарибашвили напомнил Грузии о прямом авиасообщении Азербайджана с Россией

gariba

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует решение президента России об отмене виз для грузинских граждан и о возобновлении авиарейсов между странами.

«По решению Российской Федерации нашим гражданам больше не потребуется виза для въезда в Россию. У нас миллион этнических грузин, соотечественников в России, у них здесь члены семьи, родственники», — сказал премьер в разговоре с журналистами.

Очень важно облегчить передвижение грузин, подчеркнул он.

«Это положительное решение», — добавил глава правительства.

Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для граждан, являются положительными и приветствуются, подытожил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Гарибашвили также напомнил, что Армения, Азербайджан, Турция, ОАЭ и Израиль имеют прямое авиасообщение с Россией.

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