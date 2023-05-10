Киев — русскоязычный город, заявил Арестович

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что в Киеве стали больше говорить на русском языке. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

«Киев — русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности», — заявил Арестович.

В качестве примера он привел рассказ своей знакомой, работающей кассиром в столичном супермаркете. Та заверила, что сейчас из сотни покупателей лишь 14 говорят с ней на украинском языке, остальные — на русском.

Арестович высказал мнение, что украинское руководство отрицает реальность, не хочет видеть очевидное.

Политик назвал нарушением конституции и Уголовного кодекса действия киевской власти по дискриминации русскоязычного населения. Он добавил, что с позиции западных партнеров Украины такие действия являются дикостью.

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, жители страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.