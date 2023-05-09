Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей

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9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг», сообщает «Азертадж».

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что в Центре инновационных технологий электрических сетей (ЦИТЭС) построена 35-киловольтная новая подстанция, установлены трансформаторы различной мощности, электрооборудование, отвечающее современным стандартам, системы электронной релейной защиты, автоматики, а также система диспетчерского управления SCADA, которая охватывает 0,4-киловольтные сети.

На территории центра размещены соответствующие устройства для зарядки электромобилей. Здесь также установлены солнечные панели. Часть энергии, полученной посредством этих панелей, используется на подстанции для удовлетворения внутренних потребностей в случае аварийной ситуации и зарядных устройств для электромобилей. Оставшаяся энергия в автоматическом режиме передается в сеть.

Традиционная сеть электроснабжения города Шуша будет переведена на цифровую картографическую систему, что обеспечит ведение планировочных и измерительных работ. Вместо прежних 48 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), наносящих ущерб эстетическому облику города, создается кольцевая схема электроснабжения, включающая девять 35/0,4-киловольтных трансформаторных подстанций с современными силовыми кабелями. В результате всего этого устраняются внешнее физическое вмешательство и воздействие на окружающую среду, выполняются экологические требования, ликвидируются риски, связанные с пожарной безопасностью лесополос и живых организмов.

Кроме того, до 3-3,5 процента снижаются потери энергии, достигается 60-процентная экономия рабочей силы, товаров и материалов и эксплуатационных расходов, улучшаются параметры качества энергоснабжения, полностью обеспечивается соблюдение правил технической безопасности.

Центр инновационных технологий электрических сетей спроектирован как составная часть новой кольцевой схемы электроснабжения, подготовлена виртуальная карта местности с использованием технологии облако точек, будут обеспечены выполнение измерительных и проектировочных работ на участке без выезда на местность, планирование предстоящей работы, что позволит экономить время, мониторинг и оценка проводимых работ. Кроме того, разработана модель виртуального тура по городу Шуша и центру, которая позволит организовать дистанционное визуальное обучение, связанное с приборами и оборудованием, а также сетевыми активами.

Было сообщено, что модель цифрового двойника города Шуша разработана с учетом ее использования в международной практике и экономико-технологических преимуществ, что входит в классификационную модель ЦИТЭС. Так, посредством установленных здесь специальных мониторов можно будет наблюдать в интерактивном режиме за Центром цифрового управления, цифровой подстанцией, мобильной 3D-картой и моделью цифрового двойника, композитным опорами, моделью 35/0,4-киловольтной сети, созданной с помощью оптико-волоконных силовых кабелей, ветряной электростанцией «Ени Яшма», микро-фотовольтаическими станциями, электронными услугами, системой SCADA, возобновляемыми источниками энергии, передовой измерительной инфраструктурой, системой мониторинга сетей с помощью дронов, современными 0,4-киловольтными диспетчерскими системами и системой считывания смарт-счетчиков.

В целях обеспечения безопасности и устранения аварий в центре связь с другими подстанциями с закрытой структурой распределения, а также передача электроэнергии по линиям, выходящим с подстанции, осуществляются посредством подземных кабелей.

Для дежурного персонала здесь созданы необходимые рабочие условия, соответствующие служебные помещения, на территории проведены масштабные работы по благоустройству.

Отметим, что применение возобновляемых источников энергии микроуровня в распределительных сетях, созданных ОАО «Азеришыг» в Зоне зеленой энергии, предусмотрено для компенсации потерь энергии, удовлетворения специального потребления, обеспечения устойчивой работы силовых центров в случаях энергетического кризиса, снабжения энергией электромобилей.

Кроме того, солнечные источники энергии, устанавливаемые на крышах энергообъектов в распределительных сетях, имеют ряд преимуществ. Так, эти источники не требуют дополнительных земельных участков, отвечают современным экологическим требованиям, коммутация на источник питания не требует значительных затрат, они имеют возможность производить не менее 40 тысяч кВт энергии в год. Одним источником солнечной энергии можно удовлетворить потребности в энергии 1150 электромобилей в год, что означает экономию 23 тысяч тонн углеводородного топлива в год.

Источники распределенной генерации, применяемые в современных распределительных сетях, также позволяют создать глобальную сеть источников в случае энергетического кризиса, что повышает устойчивость энергоснабжения.

Благодаря оснащению трансформаторных подстанций источниками «зеленой» энергии на всех сетях ОАО «Азеришыг» можно вырабатывать 48 миллионов кВт электроэнергии в год, экономя при этом 12 млн кубометров природного газа. В результате в течение всего периода эксплуатации солнечных энергосистем можно получить 145,4 миллиона манатов с учетом квотной стоимости СО2 (диоксид углерода).

Источники «зеленой» энергии, которые будут использоваться на более чем 400 энергообъектах, планируемых к строительству на освобожденных от оккупации территориях, позволяют за весь эксплуатационный период сэкономить 120 млн кубометров природного газа при выработке в среднем 480 млн киловатт электроэнергии. Кроме того, применение возобновляемых источников энергии в распределительных сетях позволит сократить к 2030 году, в соответствии с Парижским соглашением, выбросы парниковых газов на 35 процентов в целях предотвращения негативных последствий изменения климата.