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Ханде Харманджи: Пандемийный период коронавируса закончен

Xande

Пандемийный период коронавируса закончен, однако болезнь продолжается. Об этом cказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает АПА.

Она сказала, что COVID все еще есть, просто отменена чрезвычайная ситуация.

«Отныне все страны должны продолжать следить за ситуацией, связанной с коронавирусом. Как существует грипп, так существует и COVID. Когда-то грипп тоже был пандемией, сейчас же это просто заболевание. С другой стороны, геномные исследования должны быть продолжены. Насколько нам известно, в Азербайджане также ведутся исследования в этом направлении. Конечно, пандемии будут и впредь. Нам необходимо внимательно следить за процессами, чтобы своевременно противостоять пандемиям, которые могут появиться в будущем», — отметила она.

Ханде Харманджи коснулась необходимости продолжения вакцинации от коронавируса, добавив, что каждая страна принимает решение самостоятельно.

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