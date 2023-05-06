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Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

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Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда Россия целенаправленно запустила энергетический кризис на континенте. Об этом пишет Financial Times.

«В пятницу европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,2 евро за мегаватт-час – уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину», – пишет издание.

Нынешняя цена почти в 10 раз ниже пиковых значений, достигнутых прошлым летом. Тогда россия резко сократила поставки газа в ЕС, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне 340 евро за мегаватчас.

Снижение цен на газ издание объяснят успешным прохождением зимнего сезона (уже сейчас хранилища заполнены на 60%), поставками газа из альтернативных (не из России) источников и наращиванием сектора возобновляемой энергетики.

Тем не менее, нынешние цены на газ все еще довольно высоки в сравнении с докризисным 2019 годом, когда TTF в среднем составлял менее 15 евро.

В конце апреля Европейский союз начал процесс формирования так называемого пула покупателей природного газа и объединения их с продавцами. Задача такого объединения – избежать больших скачков цен, которые потрясли энергетические рынки в прошлом году.

Издание Bloomberg выяснило, что российская нефть продолжает питать европейскую экономику. Она попадает в ЕС в виде готовых нефтепродуктов, которые из российской нефти производят индийские нефтеперерабатывающие заводы.

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