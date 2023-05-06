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Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

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Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) намерена до конца 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования, сообщает DW  со ссылкой на украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

По его информации, такие поставки предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный министерством и производителем механизированных средств разминирования GCS.

«Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — отметили в Минреинтеграции.

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