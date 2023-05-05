В Вашингтоне уже поняли, что в Ереване не владеют обстановкой

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Четырехдневные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне при посредничестве США завершились. Несмотря на то, что многие наблюдатели, экспертное сообщество, аналитики ждали, что будет подписано какое-то соглашение, тем не менее переговоры не дали никаких результатов.

Но понятие «без результатов» весьма растяжимое, в данном контексте речь идет о том, что стороны не подписали никаких документов, опубликовали единый текст, а итоговое заявление показало, что стороны договорились договариваться. Бумаги, юридически обязывающей стороны чему-то, не подписано, хотя США и приложили максимум усилий и авторитета, для того чтобы добиться какого-то результата.

Как отмечает армянская газета «Грапарак», Пашинян и его команда молились, чтобы в Вашингтоне Баку и Ереван ничего не подписали.

«В правящей партии буквально молились, чтобы по итогам переговоров не было подписано никакого документа», — отмечает издание.

Как отмечает газета, причина заключается в том, что Ереван боится, что подписание какого-либо документа могло бы спровоцировать новый виток в конфликте между США и РФ, вызвало бы нервную реакцию в Кремле, а расплачиваться за это пришлось бы Пашиняну.

Словом, если верить газете и его источникам, то Мирзоян летел в Вашингтон заведомо провалить переговоры. Однако отсутствие юридических результатов не говорит о том, что результатов нет вовсе. Безусловно, они есть и главный результат для Баку – это демонстрация адекватности и понимания истинной армянской дипломатии в Вашингтоне. Теперь же недоговороспособность Армении увидел и Энтони Блинкен, а также вся его команда и администрация Байдена. Защищать армянские нарративы и позицию в конгрессе, сенате и других высоких кабинетах США армянским лоббистам и диаспоре станет намного сложнее, что является безусловной победой азербайджанской дипломатии.

Еще за несколько дней встречи в Вашингтоне в американской прессе появлялись сообщения о том, как Россия обходит санкции. Армения упоминалась как страна, которая активно участвует в этом процессе, что говорит о том, что в Вашингтоне знают об армянском мошенничестве и пока закрывают на это глаза. Это культурное давление американской дипломатии в отношении Еревана для того, чтобы она шла на определенные уступки, ибо в противном случае антироссийские санкции совершенно случайно могут рикошетом поразить и армянскую экономику. Повторные санкции никто не отменял и тогда Армении мало не покажется.

Для Пашиняна и его страны – это абсолютно тупиковая ситуация. С одной стороны, он понимает, что, подписав мирное соглашение, он больше никому не нужен, его свергнут. С другой стороны, не подписав мирное соглашение, он теряет доверие и вес в качестве политика и скоро с ним никто разговаривать не станет. Потому ему нужны определенные гарантии.

В чем же стороны не смогли договориться?

Армяне отказались от Карабаха, но взамен желают оставить себе восемь сел. Что такое эти восемь сел для Армении и для Азербайджана? Села небольшие, там нет нефти, газа, золота, или каких-либо месторождений. Да, и для сельского хозяйства не сильно благодатные и большие земли. Но армяне ни в какую не хотят отдавать эти восемь сел, а Азербайджан отказывается от формулы «села взамен на признание Карабаха».

Азербайджан на правах победителя в войне выступает в рамках международного гуманитарного права. Война побеждена, Карабах и под контролем, ППП установлен, а наличие сепаратистов в Карабахе обусловлено доброй волей руководства Азербайджана, а не РМК. Так что карабахский вопрос для Азербайджана решенный, однако Армения пытается «продать» нам признание взамен на села, но и села ему никто не оставит.

Армянская сторона отказывается отдавать села по причине того, что через село Кярки проходит единственная дорога в Иран, а через газахские деревни — одна из дорог в Грузию, северо-западные регионы Армении могут остаться без выхода к грузинской границе. Поэтому для Армении эти села носят стратегический характер. Соответственно и для Азербайджана, поскольку это сделает Армению еще больше слабой, уязвимой, подконтрольной и предсказуемой в своей политике с Азербайджаном. Поэтому руководство страны отказывается жертвовать этими селами.

Армения делает упор на то, что эти села — анклавы, поэтому Азербайджан никак не может захватить их, не нарушив территориальную целостность Армении. Однако для Азербайджана армяно-азербайджанская граница условна, неделимитирована и демаркирована. Приграничные села и ряд азербайджанских территорий во времена СССР были переданы Армении без разрешения руководства Азербайджанского ССР. И почему это Азербайджан должен считать политику властей СССР в отношении своих территорий легитимной?

Пашинян хочет, чтобы «его» 29,8 кв километров признали, но при этом не хочет отдавать села, и пока изображает из себя «держателя» Карабаха. С этой формулой он полетит в Москву и продемонстрирует Владимиру Путину свою «верность», попытавшись убедить его в том, что он не собирается подписывать соглашение при посредничестве США. Однако в Вашингтоне уже поняли, что в Ереване не владеют обстановкой…

Будет интересно посмотреть на позицию Еревана после того, как Азербайджан возьмет под контроль свои села. Американцы это прекрасно понимают, а поскольку армянская дипломатия демонстрирует неадекватность, действия Баку не будут встречены с ни в США, ни в ЕС агрессивной реакцией, а скорее, дежурными заявлениями… Иными словами, стороны договорились, все всё поняли, а вот результаты будут чуть позже.

Ниджат Гаджиев