Ханде Харманджи: Снижение случаев заражения коронавирусом не должно успокаивать

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Снижение случаев заражения коронавирусом не должно успокаивать, необходимо продолжать оберегать себя.

Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и глава странового офиса Ханде Харманджи сказала журналистам после мероприятия, организованного в Гёйгёльском районе в рамках Недели иммунизации, передает Report.

Она отметила, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организовали ряд просветительских мероприятий, связанных с вакцинами, в Гобустанском, Евлахском, Мингячевирском и Гёйгёльском районах в рамках Европейской недели иммунизации.