Мохсен Назири Асл: Иран отдает предпочтение диалогу по Украине

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Постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл заявил, что Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, а также отдает предпочтение диалогу по украинскому конфликту.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам иранского дипломата, принципиальная позиция исламской республики, «ставшей жертвой навязанной войны, угроз и односторонних санкций со стороны США и Запада», заключается в уважении Устава ООН и международного права, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность и суверенное равенство.

Мохсен Назири Асл подчеркнул, что Иран «осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов» и ряда других западных стран, который выражается в национальной политике и региональных соглашениях, таких, как НАТО. По словам дипломата, такая политика стала одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая конфликт в Украине.