«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Мохсен Назири Асл: Иран отдает предпочтение диалогу по Украине

IssueBrief2022Nov IranPlanBx1000

Постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл заявил, что Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, а также отдает предпочтение диалогу по украинскому конфликту.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам иранского дипломата, принципиальная позиция исламской республики, «ставшей жертвой навязанной войны, угроз и односторонних санкций со стороны США и Запада», заключается в уважении Устава ООН и международного права, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность и суверенное равенство.

Мохсен Назири Асл подчеркнул, что Иран «осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов» и ряда других западных стран, который выражается в национальной политике и региональных соглашениях, таких, как НАТО. По словам дипломата, такая политика стала одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая конфликт в Украине.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 03 01 11 21 50
Мир

Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни

2023/04/28, 15:05
f 35 istrebitel bombardirovshchik aerodrom
Мир

Чавушоглу: Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

2023/04/28, 14:44
IssueBrief2022Nov IranPlanBx1000
Мир

Мохсен Назири Асл: Иран отдает предпочтение диалогу по Украине

2023/04/28, 13:45
WhatsApp
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2023/04/28, 12:24
ucak onerge
Мир

В Судане обстрелян турецкий самолет

2023/04/28, 11:49
medvedew
Мир

Медведев заявил, что Молдовы больше не существует

2023/04/28, 11:35
vucic66
Мир

Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации (обновлено)

2023/04/28, 11:15
Cavushoglu scaled
Мир

Чавушоглу: Мы не можем сказать, что русские ошибаются

2023/04/28, 10:52
4847fa9285b5a4339623d974616103dd
Мир

Трамп спародировал постоянно теряющегося Байдена (видео)

2023/04/28, 10:32