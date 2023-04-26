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Подоляк: Запад подталкивал Украину к отказу от ядерного оружия

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Политика стран Запада во главе с США, которая в своё время вынудила Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту на Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«США вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого оружия, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе», — написал он в «Твиттере».

Подоляк назвал такую политику ошибочной и отметил, что она была неверно истолкована, в результате чего и случился вооружённый конфликт. По его мнению, единственным способом обеспечить мир в Европе заключается во вступлении Украины в НАТО.

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