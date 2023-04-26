В Баку летят турецкие спортсмены, посвятившие победу Азербайджану

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Завтра в Баку прилетят турецкие спортсменки, которые по поручению президента Ильхама Алиева были приглашены в Азербайджан.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.

Сообщается, что в состав делегации, прибывающей в Баку 27 апреля, входят чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекдаш, Юсуф Фехми Генч, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю.

В рамках визита ожидается участие гостей в ряде встреч и мероприятий в Баку.

Напомним, что после сожжения флага Азербайджана в Ереване турецкие тяжелоатлеты в знак солидарности с азербайджанской командой посвящали свои победы нашей стране.