«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Спорт

В Баку летят турецкие спортсмены, посвятившие победу Азербайджану

qamzeler

Завтра в Баку прилетят турецкие спортсменки, которые по поручению президента Ильхама Алиева были приглашены в Азербайджан.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.

Сообщается, что в состав делегации, прибывающей в Баку 27 апреля, входят чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекдаш, Юсуф Фехми Генч, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю.

В рамках визита ожидается участие гостей в ряде встреч и мероприятий в Баку.

Напомним, что после сожжения флага Азербайджана в Ереване турецкие тяжелоатлеты в знак солидарности с азербайджанской командой посвящали свои победы нашей стране.

Теги:
Из этой рубрики
qamzeler
Спорт

В Баку летят турецкие спортсмены, посвятившие победу Азербайджану

2023/04/26, 15:37
8F537BB5 DC09 4EBA B7C5 E04C7671BB5C
Спорт

Букмекеры назвали главного фаворита Гран-при Азербайджана

2023/04/26, 09:45
gandbol
Спорт

Азербайджанские гандболисты проиграли команде Болгарии

2023/04/25, 23:37
karabax neftci
Спорт

Из-за «Формулы-1» перенесен матч между «Нефтчи» и «Карабахом»

2023/04/25, 22:36
liga chempionov
Спорт

США могут принять матчи Лиги чемпионов УЕФА

2023/04/25, 22:06
borba
Спорт

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали серебряные медали

2023/04/22, 22:53
IMG 6799
Спорт

Чемпионат Европы: еще два азербайджанских борца вышли в финал

2023/04/22, 21:00
borba
Спорт

Азербайджанские борцы в трех финалах чемпионата Европы

2023/04/22, 20:34
hudozhestvennaya gimnastika
Азербайджан

Азербайджанские гимнастки вышли в финал

2023/04/22, 19:35