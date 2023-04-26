Ничего хорошего: Посол о том, что ждет азербайджанцев, воюющих на стороне Украины

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Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова попросила азербайджанцев не отпускать детей воевать в Украину, сообщает Minval.az.

«Ситуация в Украине очень тяжелая. Там продолжают находиться граждане Азербайджана. Я несколько раз обращалась к родителям, просила не отпускать детей туда. Пока там тяжело, погибают люди. Азербайджанцы — граждане Украины с украинским паспортом могут участвовать в войне. Но если человек гражданин Азербайджана, неправильно ехать туда и воевать. Как известно наше законодательство пресекает подобного рода факты», -сказала дипломат.

По законам Азербайджана, такие лица считаются наемниками, сказала Ахундова: «Наши граждане обижаются, когда делами их детей не занимаются ни Азербайджан, ни Украина. А поскольку эти люди отправились воевать незаконными путями, к ним продолжат проявлять такое отношение. Что ожидает таких людей? Да, ничего хорошего».

Но есть также азербайджанцы, которые ездят в Украину на заработки. Немало ученых и писателей лично знает Ахундова. Что касается ситуации в Киеве, то она относительно спокойная, прокомментировала собеседница.

Посол объяснила это наличием сильной противовоздушной обороны. По ее словам, там работают театры и рестораны, хотя в таком положении нельзя проводить развлекательные мероприятия, организовывать театры и концерты. Она сравнила ситуацию в Украине и Азербайджане во время второй Карабахской войны: «Тогда население Азербайджана, словно кулак, сплотилось вокруг президента Ильхама Алиева».

Minval.az