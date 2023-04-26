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Пекину выгодно затягивание войны между Россией и Украиной, заявил лидер Чехии

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Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны. Об этом говорится в заявлении президента Чехии Петра Павела, которое приводит Politico.

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — сказал Павел.

По его словам, Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от РФ в обмен на свое «безграничное партнерство».

«Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», — добавил он.

Лидер Чехии считает, что Китай действительно заинтересован в решении войны в короткой перспективе. Он каждый день извлекает уроки из этой войны, внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагируют страны Запада.

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