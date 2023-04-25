Мирджалал Кязыми: Почки — самый популярный орган

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В Азербайджане проводятся операции по пересадке почек, печени, костного мозга, роговицы глаза. Об этом в своем интервью изданию заявил специалист-эксперт Минздрава Мирджалал Кязыми.

— В аккаунты министерства в соцсетях поступают многочисленные вопросы о трансплантации органов. В начале беседы хотелось бы узнать общие сведения о трансплантологии.

— Трансплантация органов призвана заменить органы, которые не могут функционировать из-за болезней и не поддаются медицинскому лечению.

Трансплантология является относительно молодым направлением в медицине и хирургии. Достижения в области молекулярной биологии, успешное развитие анестезиологии и реаниматологии, иммунологии и микрохирургии дали возможность для ее перспективного развития. Трансплантация органов и тканей поистине является одним из величайших достижений в истории человечества, поскольку пациенты получают второй шанс на жизнь.

— Какие органы можно пересаживать?

— Зачастую пересадка может стать единственным способом лечения. Если на стадии развития трансплантологии возможности пересадки органов были ограниченными, то в настоящее время пересадить человеку можно сердце, легкие, поджелудочную железу, почки, печень, а также комплекс органов: сердце-легкие, печень-почку, почку-поджелудочную железу. Все это жизненно важные органы. Помимо этого, можно пересадить роговицу глаза, матку или, например, яичники. В Азербайджане проводятся операции по пересадке почек, печени, костного мозга, роговицы глаза.

— А какой орган чаще всего пересаживают?

— Самый «популярный» орган – это почки. Потребность в них в разы выше, чем в печени и сердце. Все потому, что выше частота заболеваемости болезнями почек, которые приводят к развитию почечной недостаточности, а она – к диализу или трансплантации органа.

— Какие пациенты нуждаются в трансплантации органов?

— Многие пациенты с хронической почечной недостаточностью и лица, которым пересадка почки не противопоказана, являются подходящими кандидатами на проведение трансплантации. Это может быть пациент, находящийся на диализном лечении, или в преемтивном (додиализном) периоде.

— Хотелось бы узнать о медико-правовых аспектах трансплантологии органов.

— Реципиент — это лицо, нуждающееся в пересадке ему органа и (или) тканей. В свою очередь донор – это лицо, которое помогает реципиенту, путем отчуждения своих органов и тканей. Данные взаимоотношения урегулированы множеством нормативно-правовых актов в данной сфере. Согласно закону, если живой донор является близким родственником реципиента, родство должно быть подтверждено соответствующими документами. В случае, когда пациент обращается c потенциальным родственным донором для проведения трансплантации органов, то проводятся соответствующие обследования на совместимость донора и реципиента. Окончательное решение о проведении органной трансплантации принимается по результатам всех обследований донора и реципиента.

— Что лучше: гемодиализ или трансплантация?

— Люди, страдающие почечной недостаточностью, нуждаются в диализе или пересадке почки. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но аппарат не может полностью заменить все функции здорового органа. Пересадка обеспечивает большую свободу, потому что им больше не нужно приходить на диализ и соблюдать диету и ограничивать потребление жидкости. С этой точки зрения, трансплантация почки является более рациональным способом лечения.

Трансплантация органа проходит под общим наркозом и длится 3-4 часа. Успешная пересадка возвращает пациента к привычному образу жизни.

— Что делать пациентам в послеоперационный период?

— Трансплантация органа является серьезным хирургическим вмешательством с применением специальных препаратов для предотвращения отторжения пересаженного органа и возникновения других серьезных осложнений. Отторжение обычно контролируется с помощью препаратов, которые называются иммунодепрессантами, они подавляют иммунную систему и способность организма распознавать и разрушать инородные вещества. При применении иммунодепрессантов пересаженный орган имеет больше шансов выжить.

Следует строго соблюдать указания лечащего врача по приему этих препаратов и не изменять дозировку или продолжительность лечения. В противном случае это может привести к необратимым последствиям.

— Что бы вы порекомендовали нашим читателям для сохранения здоровья почек?

— Хочу отметить, что одним из главных условий профилактики хронических болезней почек является сбалансированное питание и поддержание нормальной массы тела. Необходимо питаться равномерно в течение дня, не перегружая пищеварительную систему.

Помимо этого, очень важно обратить внимание на количество соли. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется потреблять не более 5 граммов соли в день. Не стоит также забывать, что активный образ жизни улучшает настроение, снимает депрессию и положительно влияет на здоровье. Регулярная физическая активность помогает нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и, таким образом, снизить риск развития хронических болезней почек.